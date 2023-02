Tal van klachten over antitransgenderspotje op de radio

De Reclame Code Commissie buigt zich over de zaak. Het spotje zou alsnog ingetrokken kunnen worden, als de RCC oordeelt dat er een verkeerde afweging is gemaakt. Beeld Getty Images/500px

Naast bij de Ster, zijn ook bij de NPO en de Reclame Code Commissie (RCC) veel klachten binnengekomen.

In het spotje, dat de afgelopen week veel op NPO Radio 1 te horen was, deelt een ‘moeder’ haar bezwaren over transgender zijn: “Geslacht is toch geen keuze?” Zij roept de Tweede Kamer op de wet tegen te houden.

Bezwaren

Volmer zegt dat de Ster heel lang heeft nagedacht over het toestaan van het omstreden antitransgenderspotje. “Wij hadden twee bezwaren. Wij wilden dat op de website Gendertwijfel.nl duidelijk zichtbaar zou zijn wie de opdrachtgever was: wij zijn geen podium voor anonieme boodschappen.” Volgens Volmer heeft de verantwoordelijke, Stichting Gezinsplatform Nederland, dat een christelijke achtergrond heeft, aan deze eis voldaan. “Daarnaast maken wij een inschatting of een reclame voldoet aan het criterium ‘goede smaak’.”

De twijfel van de Ster zat volgens Volmer in de ‘verontwaardigde toon van de vrouw in het spotje’. “Je mag conservatief of liberaal denken en dat standpunt mag worden uitgedragen. Maar door de spottende toon klinkt het alsof transpersonen allemaal gek zijn.” De directeur van de Ster had van de week contact met een moeder die klaagde omdat zij het een heel kwetsende commercial vond voor haar kind dat in transitie is. “Er is een minderheid in Nederland die zo over transpersonen denkt,” stelt hij. “Met zo’n spotje kan je een kind ook weerbaar maken tegen dit soort tegenkrachten.”

Abri’s

De Reclame Code Commissie buigt zich over de zaak. De Ster zou het spotje alsnog kunnen intrekken, als de RCC oordeelt dat op het gebied van goede smaak een verkeerde afweging is gemaakt.

In het najaar leidde een campagne van Gendertwijfel.nl in abri’s ook tot een groot aantal klachten. De reclame-uitingen zouden oneerlijk en misleidend zijn, en transgenders zouden op een onnodig kwetsende wijze zijn neergezet.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: