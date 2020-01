Takeaway wint strijd om overname Just Eat van investeerder Prosus

CEO Jitse Groen (tweede van rechts) en personeel van Takeaway komen op de fiets aan bij Beursplein 5. Beeld ANP

Takeaway, dat begin augustus zijn eerste bod op Just Eat uitbracht, moest daar wel een felle strijd voor voeren met het eveneens Amsterdamse internetbedrijf Prosus dat in oktober een rivaliserend bod deed. Ondanks een aanvankelijk hoger bod in contanten, was Takeway Prosus te slim af door een maand geleden zijn bod nog eens te verhogen. Het laatste bod van Prosus bleef steken op 6,4 miljard.

Daardoor krijgen de aandeelhouders van Just Eat een belang van ruim 57 procent in de nieuwe combinatie. De eigenaren van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Takeaway moeten genoegen nemen met een minderheidsbelang. De nieuwe combine zal in Londen worden genoteerd. Het hoofdkantoor blijft aan het Amsterdamse Oosterdokseiland, onder leiding van de Thuisbezorgd-topman Jitse Groen.

Grootste maaltijdbezorger ter wereld

Met de overname wordt het in 2000 door Groen opgerichte Thuisbezorgd de grootste maaltijdbezorger ter wereld, gemeten in omzet. Het is vooral actief in Europa, maar heeft via Just Eat nu ook activiteiten in Canada, Mexico en Australië binnengehaald. Een deelname in het Braziliaanse Ifood zal van de hand worden gedaan - en de opbrengst gedeeld met alle aandeelhouders. Ifood wordt mogelijk verkocht aan Prosus, dat al de meerderheid van dat bedrijf bezit.

Takeaway moet nu wel accepteren dat het eigendom van Just Eat gedeeld moet worden met andere aandeelhouders, als deze tenminste niet de komende weken nog hun stukken aanbieden. Anders worden zij waarschijnlijk op een later moment uitgekocht.

Prosus heeft zijn verlies nog niet erkend.