Taghi verdedigt zichzelf; de zoveelste horde in het Marengoproces

Tegen Ridouan Taghi is levenslang geëist. Beeld Sjoukje Bierma

‘Circus Marengo’, verzuchten betrokkenen weleens over het proces tegen de vermoede criminele organisatie van Ridouan Taghi. De strafzaak is inmiddels verworden tot een juridische achtbaanrit met soms ijzingwekkende loopings.

Hoewel het proces ten einde loopt, is een nieuwe kurkentrekker alweer in zicht. Dat heeft alles te maken met de aanhouding van Inez Weski. De advocaat werd op 21 april opgepakt op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou Weski daarbij ook haar geheimhoudingsplicht hebben geschonden.

Niet lang na haar aanhouding maakten haar advocaten bekend dat Weski de verdediging van haar cliënt Ridouan Taghi had neergelegd. Vanaf dat moment zat Taghi zonder advocaat.

Vier sleutelspelers zonder advocaat

Hij is niet de enige. Ook kroongetuige Nabil B. zit inmiddels zonder advocaten. Daarnaast stond Inez Weski ook de broers Mario en Mao R. bij in de zaak, zij gelden als hoofdverdachten. Evenals tegen Taghi, is ook tegen de broers in juni levenslang geëist. Daarmee zitten er nu vier sleutelspelers in de zaak de facto zonder advocaat.

Ridouan Taghi heeft laten weten dat hij zijn eigen verdediging gaat voeren, meldde een goed ingevoerde bron vrijdag aan het ANP. Maandag gaat het Marengoproces verder met de dupliek in de zaak van de advocaten van Mohamed Razzouki. Woensdag is er weer een algemene zitting in de zaak.

Of Taghi daarbij aanwezig zal zijn en, zo ja, wat hij precies gaat doen, is onbekend.

Stekelige confrontaties

In het verleden zijn er stekelige confrontaties geweest tussen Taghi en de rechtbank. Zo stelde hij in juni 2021 dat de rechtbank hem de mond had gesnoerd. Bij die gelegenheid omschreef hij de officieren van justitie als de K3-dames. En toen er in juni vorig jaar levenslang tegen hem werd geeïst zei hij: “Het vonnis heeft u al in uw binnenzak. U mag het daar uit halen en meegeven, dan kan ik lekker in mijn cel blijven.”

In een brief heeft Taghi laten weten dat hij alle onderzoekswensen handhaaft die door Weski zijn gedaan.

Op 19 april, de laatste zittingsdag voor haar arrestatie, bracht Weski nog meerdere eisen ter tafel. Zij wilde meer ‘regiezittingen’ om verder onderzoek te kunnen verrichten naar de beweringen van supercommando Sil A. A. – van wie Weski wilde dat hij getuigt in de rechtbank – dat er tijdens een bijeenkomst met politie, justitie en geheime dienst was gesproken over de mogelijkheid om Taghi ‘uit te schakelen’.

Eerder liet de Amsterdamse rechtbank bij monde van een woordvoerder weten dat het in ‘algemene zin verstandig [is] dat verdachten zich laten bijstaan door een advocaat’. “Of en hoe een verdachte zich laat bijstaan, is iets tussen de verdachte en de advocaat. Daarmee heeft de rechtbank in beginsel geen bemoeienis. Marengo is natuurlijk een grote zaak waarin grote belangen spelen, maar het is op dit moment nog te vroeg om te bepalen wat alle ontwikkelingen betekenen voor de voortgang van het proces.”