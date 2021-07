‘Taghi stelt tientallen miljoenen euro’s beschikbaar voor bevrijdingspoging uit EBI’

Beeld EPA

Dat blijkt uit een uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) die toezicht houdt op de uitvoering van straffen, meldt De Telegraaf.

De uitspraak volgt op een beroep van advocaten van Ridouan Taghi dit voorjaar tegen de tweede verlenging van het verblijf in de EBI. Taghi zit hier vast sinds zijn arrestatie in Dubai in december 2019.

Ontsnappingsfonds

Een ’ontsnappingsfonds’ is niet de enige maatregel die Taghi zou hebben genomen, als voorzorg na een arrestatie. De politie beschikt over uiterst brisante informatie die door bronnen ook aan De Telegraaf is toegespeeld.

Taghi zou opdracht hebben gegeven om te onderzoeken of er in Afrika een Nederlandse diplomaat zou kunnen worden ontvoerd als wisselgeld voor vrijlating. Dit wordt door de opsporingsdiensten als reëel plan beschouwd en zeer serieus genomen.