Taghi is gearresteerd, maar de jacht is nog lang niet voorbij

Ridouan Taghi. Beeld Sjoukje Bierma

Het is een logische en vaak gestelde vraag nu ’s lands beruchtste en hardst gezochte crimineel in de nacht van zondag op maandag is gearresteerd. Is de dreiging nu uit de lucht? Het antwoord is kil maar eerlijk: nee, zo werkt dat niet.

Volledige waakzaamheid blijft geboden.

Niemand die professioneel met Ridouan Taghi en diens groepering bezig is, gaat er van uit dat de rust nu wel zal wederkeren.

De organisatie bestaat nog steeds uit vele criminelen die zich vrij bewegen én heeft ontzéttend veel miljoenen – waarmee vrijheid is te kopen en huurmoorden of andere aanslagen zijn te regelen.

Het meer dan honderd rechercheurs tellende team dat op Taghi joeg, zal vol doorjagen op zijn getrouwen.

Razzouki

Taghi’s vermoede rechterhand Saïd Razzouki bijvoorbeeld, is nog steeds niet getraceerd, laat staan gearresteerd. Voor geruchten als zou hij zijn overleden is geen enkel bewijs. De beloning van 100.000 euro voor de gouden tip die naar hem leidt, blijft staan. Eenzelfde beloning was voor Taghi uitgeloofd, maar hij is zonder gouden tip opgespoord.

De Nederlandse autoriteiten zullen zich hard inspannen om Taghi’s uitlevering door Dubai gedaan te krijgen. Betrokkenen hebben veel vertrouwen in de verhoudingen zoals die gedurende de jacht op Taghi zijn gegroeid, maar ook Dubais bevriende staat Marokko aast op hem. Daar werd in november 2017 door een blunder van Nederlandse huurmoordenaars de zoon van een opperrechter doodgeschoten op een terras in plaats van Taghi’s rivaal Mustapha F., eigenaar van de luxe koffietent waarvan het terras onderdeel was.

De afgelopen jaren heeft een fors kernteam van rechercheurs dag en nacht op Taghi gejaagd. Na de moord op de onschuldige broer van kroongetuige Nabil B., na de aanslagen op de Amsterdamse redacties van De Telegraaf en Panorama en na de liquidatie op 18 september jongstleden van B.’s advocaat Derk Wiersum is dat team steeds versterkt. Ingewijden beweren dat soms, direct én indirect, tot wel zeshonderd personen bij die jacht betrokken waren.

Specialisten van de landelijke eenheid van de recherche en van de regionale recherche in Amsterdam, Midden-Nederland en andere eenheden. Deskundigen op het gebied van telecommunicatie, op het gebied van inlichtingen en van digitaal en financieel onderzoek. ‘Runners’ die informanten wierven en aan de praat probeerden te houden.

Al die inspanningen zullen worden doorgezet omdat je weliswaar de kop van een organisatie kunt halen, maar daarmee nog lang niet weet wat de tentakels zullen doen.

Impulsief

Ja, uit onderschepte berichten rijst sterk het beeld dat júist de persoon Taghi ongekend agressief en bloeddorstig is. Dat júist hij in een minuut, zeer impulsief, kan beslissen over leven en dood – om vervolgens een moordopdracht uit te zetten. Soms hielden zijn naaste compagnons hem zichtbaar in toom.

Maar is dat een garantie dat sleutelfiguren in zijn organisatie zich nu gedeisd zullen houden? Natuurlijk niet. Zouden er al scenario’s klaarliggen voor het handelen zodra Taghi gepakt of doodgeschoten zou worden?

Niemand die het weet.

De opsporingsinstanties zullen het momentum optimaal willen benutten, nu Taghi is gepakt. Komt nu informatie los uit zijn omgeving? Is bij zijn familie en getrouwen meer te vinden? Durven getuigen te praten die eerder doodsbang waren?

Het worden juist nu hectische tijden.

Zoals de al ruim twee jaar zwaarbeveiligde misdaadjournalist John van den Heuvel van De Telegraaf vol bewaakt zal blijven door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), zo zullen ook de officieren van justitie, rechters en advocaten voor wie sinds de moord op raadsman Derk Wiersum een arsenaal aan maatregelen is genomen, die maatregelen behouden. Denk vooral ook aan de familie van kroongetuige Nabil B. die nog meer represailles moet vrezen.

Opperste paraatheid

Elke ingewijde weet dat juist na een arrestatie als die van Taghi opperste paraatheid geboden blijft. Niet voor weken of maanden, maar langer. Tot goed en indringend zicht is verkregen op de nieuwe verhoudingen in de aan Taghi toegeschreven organisatie en aan de overige groepen in het criminele milieu.

Rivalen zullen zeker proberen de macht te grijpen en proberen Taghi’s drugslijnen over te nemen. Of wraak willen nemen voor geweld dat Taghi naar hun overtuiging heeft geëntameerd.

Kortom: met de arrestatie van Taghi is een belangrijke slag gewonnen, maar nog lang niet de oorlog.

De autoriteiten beloven dan ook - bij monde van hoofdofficier Fred Westerbeke van het Landelijk Parket, politiechef van de landelijke eenheid Jannine van den Berg en hoofd van de landelijke recherche Andy Kraag - dat ze vol overgave zullen proberen door te stoten nu een belangrijke klap is uitgedeeld.

Dat is geen nationale strijd, maar uitdrukkelijk een internationale. Een operatie van ongekende omvang om, in de woorden van Kraag, ‘de criminele organisaties stap voor stap te ontmantelen’.

