‘Taghi in totale shock bij arrestatie, volgens politie Dubai’

Ridouan Taghi was in ‘totale shock’ toen hij gearresteerd werd in zijn schuilplaats in Dubai. De politie van Dubai heeft dat verklaard tegenover Nieuwsuur.

Taghi zat op de bank met een glas rode wijn toen de politie zijn huis binnenviel. Hij probeerde daarop te vluchten, maar het arrestatieteam kon hem gauw in de kraag vatten, vertelde de politie van Dubai, die ook een nieuwe foto van Taghi vrijgaf.

Jamal al-Jallaf, de chef van de recherche in Dubai, vertelde daarnaast aan Nieuwsuur dat de Nederlandse politie slechts een marginale rol heeft gespeeld bij de arrestatie van een van de sleutelfiguren in de Nederlandse onderwereld. “Natuurlijk is er wel informatie uitgewisseld, maar tijdens het onderzoek was er nauwelijks samenwerking met Nederland.”

Werkbezoek

Het hoofd van de Nederlandse recherche, Andy Kraag, is op dit moment op werkbezoek in de oliestaat en zegt dat Nederland wel degelijk een rol had bij de arrestatie. “Het huis komt overeen met de informatie en analyse die wij hebben gedeeld met de politie van Dubai. Hun eigen recherchewerk heeft er uiteindelijk toe geleid dat zij ook bij de voordeur van die woning zijn gekomen.”

Taghi verklaarde tegenover de politie van Dubai dat alle beschuldigingen vanuit Nederland vals zijn. Waarom hij dan niet naar de rechter was gegaan om zijn onschuld te bewijzen kon hij niet zeggen.

Dat de uitlevering van Taghi zo snel ging was volgens al-Jallaf omdat hij een ‘gevaarlijke crimineel’ is. Nederland zou geen tegenprestatie hebben geleverd. Het OM stelt dat er van een officiële uitlevering geen sprake is. “Tegen Taghi was een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Hij is op basis daarvan ook aangehouden. De voorbereidingen voor een Nederlands uitleveringsverzoek zijn gestopt, nadat de autoriteiten in Dubai hem hadden uitgezet en overgedragen aan Nederland.”

De uitlevering van de crimineel kan een belangrijke rol in het proces gaan spelen. Taghi's advocaat Inez Weski vindt dat Nederland hem met onjuiste informatie snel in handen heeft gekregen. Het OM in Nederland liet altijd weten dat Taghi ook een connectie met Iran had, een vijand van Dubai en daardoor een gevaar voor het land was. Hierdoor leverde Dubai hem snel uit en zouden de procedures niet volgens de regels zijn verlopen, volgens Weski.

Taghi verschijnt op 6 maart voor de eerste keer voor de rechter in Nederland.