‘Taghi in afgeluisterd gesprek genoemd als opdrachtgever moord Peter R. de Vries’

De politie vindt steeds meer aanwijzingen dat de opdracht voor de moord op Peter R. de Vries van Ridouan Taghi kwam. Beeld ANP

Peter R. de Vries werd op 15 juli 2021 in het hartje van Amsterdam vermoord. Volgens de politie werkten de vermoedelijke uitvoerders van de aanslag, ‘schutter’ Delano G. (22) en ‘voorbereider en chauffeur’ Kamil E. (36) samen met drie mannen die ervan verdacht worden de moord gefilmd te hebben.

Bij een van die verdachten werd na een verhoor afluisterapparatuur geplaatst. Volgens de drie bronnen is in een proces-verbaal te lezen dat op een van de gemaakte opnames de verdachte ‘fonetisch’ de naam van Taghi noemt. Taghi zou volgens hem de moord op De Vries bij drie groepen hebben uitgezet.

Onderzoek van de politie wees uit dat de moordopdracht al in het voorjaar is gegeven. Het afgeluisterde gesprek ondersteunt deze conclusie. Eerder waren er al steeds sterkere aanwijzingen dat Taghi vanuit de EBI in Vught, de zwaarst bewaakte gevangenis van het land, De Vries kon laten vermoorden. ’s Lands beruchtste gedetineerde ontkent stellig.

Geen verdachte

Inez Weski, de advocaat van Taghi, meldt aan NRC niet op de hoogte te zijn van het afluisterdossier. Haar cliënt is nog niet als verdachte aangemerkt in de zaak.