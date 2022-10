Taghi doet aangifte van schending van het ambtsgeheim door medewerkers EBI, OM of politie

De extra beveiligde inrichting (EBI) in Vught. Beeld ANP / ANP

In verscheidene media zijn sinds zijn detentie in december 2019 artikelen verschenen die volgens Taghi en zijn advocaten gebaseerd moeten zijn op vertrouwelijke informatie die gelekt is uit ‘justitiesystemen’ zoals ‘interne rapportages opgesteld door inrichtingsmedewerkers en de inhoud en uitkomsten van multidisciplinair overleg’.

Zo berichtten media en Tweede-Kamerlid Ulysse Ellian dat Taghi onbeperkt en zonder veel toezicht gebruik kon maken van eMates, het programma waarmee gedetineerden via het gevangenispersoneel met relaties buiten de inrichting konden communiceren.

‘Kwalijke insinuatie’

Medio september meldde De Telegraaf dat Taghi correspondeerde met Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. De opsporingsdiensten zouden bovendien ‘signalen’ hebben opgevangen dat ‘kopstukken van de mocro maffia’ het hebben voorzien op kroonprinses Amalia en minister-president Mark Rutte’.

John van den Heuvel van De Telegraaf schreef recent bovendien: ‘Een van zijn advocaten belt vrijwel dagelijks om 16.00 uur en bewaarders hebben geconstateerd dat de advocatentelefoon dan op het kantoor regelmatig op speaker gaat en dat derden deelnemen aan het gesprek’.

Dat moet de journalist volgens Taghi en zijn advocaten wel van overheidsfunctionarissen hebben, want ‘het is feitelijk juist’. In de aangifte van Taghi staat daarbij wel: ‘Voor de goede orde: de suggestie dat derden zouden deelnemen aan het gesprek, is absoluut onjuist en een kwalijke insinuatie’.

Vanuit de EBI kan Taghi alleen bellen met de vaste lijn van het kantoor van advocaat Inez Weski. Taghi’s advocaten stellen dat de advocaat met wie hij belt de telefoon alleen op speaker zet om haar handen vrij te hebben om iets te kunnen opzoeken of iets te typen. ‘Daarbij is nooit een derde aanwezig geweest en de deur is standaard dicht’.

Meeluisteren

De medewerkers van de EBI kunnen volgens Taghi en zijn advocaten alleen weten dat de telefoon halverwege de gesprekken soms op speaker wordt gezet doordat ze onrechtmatig ‘de vertrouwelijke gesprekken tussen de heer Taghi en zijn raadslieden in zijn geheel meeluisteren’.

De aangifte besluit: ‘Dat de inhoud van vertrouwelijke gesprekken vervolgens gedeeld wordt met journalisten betreft een ernstige schending van het ambtsgeheim en is gezien de onjuiste suggesties die gemaakt worden ten aanzien van de integriteit van de raadslieden bovendien zeer gevaarzettend’.

Met dit laatste wordt gedoeld op de suggestie van De Telegraaf die de advocaten zien dat Weski als doorgeefluik van Taghi gefungeerd zou hebben.

Inez Weski: “We hebben ook een onderzoek door de minister en de EBI gevraagd. Daar zou men nog op terugkomen.”