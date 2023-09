Taakstraf geëist voor bedreigen en beledigen auteur Pim Lammers, vijf verdachten worden berecht

Pim Lammers tijdens het 71e Boekenbal. Beeld ANP

Vanwege de doodsbedreigingen trok Lammers zich in februari terug als dichter voor de Kinderboekenweek. De verdachte uit Venlo zou Lammers via Instagram een bericht hebben gestuurd. ‘Jou zouden ze moeten ophangen,’ schreef ze onder meer. Ook noemde ze hem ‘pedo’.

De aanleiding voor de doodsbedreiging was een tien jaar oud verhaal van Lammers over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. Daar bestond begin dit jaar ophef over, nadat zangeres Monique Smit, model Kim Feenstra online screenshots van het verhaal hadden gedeeld. Lobbygroep Gezin in Gevaar, onderdeel van de extreemrechtse, katholieke organisatie Civitas Christiana, verspreidde beschuldigingen dat Lammers pedofilie promoot.

N. uit Venlo vindt niet dat ze te ver is gegaan. “Ik had niet de intentie om hem te bedreigen. Ik wilde mijn mening uiten. Ik heb hem meer uitgescholden dan bedreigd,” aldus V. Ze zei uit emotie te hebben gehandeld. “Normaal gesproken reageer ik niet zo impulsief.”

‘Geen lezingen meer voor kinderen’

In een door de aanklager voorgelezen slachtofferverklaring liet Lammers weten dat hij nog steeds bezig is de doodsbedreigingen te verwerken en dat hij geen plezier meer heeft in zijn werk. ‘Niet eerder was die bedreiging zo massaal, zo massief en zo beangstigend,’ aldus Lammers over de honderden haatberichten die hij ontving.

De gevolgen voor zijn privéleven en werk zijn groot. ‘Lezingen die ik sinds kort weer doe, voelen anders. Voorlopig geef ik helemaal geen lezingen meer voor kinderen.’

Verbijsterd

‘In wat voor samenleving leven wij als zelfs kinderboekenschrijvers beveiligd moeten worden,’ vraagt Lammers zich af. De schrijver zegt medelijden te hebben met de verdachten. ‘Ze hebben zich laten beïnvloeden door mensen met een extreemrechtse agenda. Ze zijn opgehitst door leugens. Ik ben verbijsterd hoe makkelijk mensen leugens voor waar aannemen.’

De slachtofferverklaring van Lammers eindigde met de wens dat er in de toekomst een moment komt dat hij weer in vrijheid kan schrijven. Na de zaak tegen N. staan nog een 22-jarige man uit Hoevelaken, een 31-jarige man uit Kaatsheuvel, een 19-jarige man uit Venlo en een 34-jarige vrouw uit Amsterdam terecht voor bedreiging en belediging. De politierechter doet aan het einde van de middag uitspraak in alle vijf zaken.