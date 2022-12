Taakstraf en beroepsverbod voor ex-ambtenaar die paspoorten leverde aan de onderwereld

Beeld Getty Images

De 50-jarige Mildred van D. werkte 17 jaar bij de gemeente Den Haag. In de periode van 2009 tot 2014 was ze werkzaam als baliemedewerker van stadsdeelkantoor Leidschenveen-Ypenburg. In die jaren fabriceerde ze zeker achttien paspoorten voor de toenmalige top van de onderwereld. Onder anderen Ridouan Taghi maakte gebruik van een door Van D. vervaardigd paspoort.

Per document kreeg ze 1000 euro. Ze verkeerde in financiële problemen. Er was loonbeslag op haar rekening gelegd en via de gemeente zat ze in de schuldhulpverlening. In het vonnis stelt de rechtbank dat er ‘onvoldoende toezicht' was binnen de gemeente Den Haag. Ook heeft de gemeente ‘geen oog gehad voor de financiële kwetsbaarheid van ambtenaren op een dergelijke positie’.

Katvangers

Van D. heeft toegegeven dat ze in opdracht van een contactpersoon de paspoorten fabriceerde. Katvangers vroegen op hun eigen naam een nieuw paspoort aan en Van D. plakte er vervolgens de foto op van iemand anders. Al deze personen waren betrokken bij zware internationale criminaliteit.

De rechtbank veroordeelde Van D. tot een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden. Daarnaast kreeg ze een werkstraf van 240 uur, een boete van 7000 euro en een beroepsverbod. Verder moet ze zich, door de reclassering, laten helpen met haar financiën.

De rechtbank acht bewezen dat Van D. handelde in opdracht van de 40-jarige Faysal N. Bewijs daarvoor ziet de rechtbank in ontsleutelde berichten die via PGP-aanbieder Ennetcom werden verstuurd. De rechtbank veroordeelde hem tot twee jaar gevangenis.