Taakstraf Bryan Roy onherroepelijk, zal hij nu iets van zich laten horen?

Oud-Ajacied Bryan Roy. Beeld Pim Ras Fotografie

De kans dat hij alsnog in de cel belandt, is overigens niet gering. Roy kreeg een taakstraf van tachtig uur maar twitterde nog dezelfde dag ‘dat Rutte die taakstraf in zijn naad kan douwen’. Roy liet bij de rechtbank niets van zich horen. Ook kwam er geen advocaat opdagen. De termijn om in hoger beroep te gaan liet hij eveneens geruisloos passeren.

Roy (51 jaar, speelde onder meer bij Ajax, Foggia en Nottingham Forest) lijkt de hele rechtsgang compleet te negeren. Mocht hij dat ook doen met de oproep om zijn taakstraf uit te voeren, dan zullen die tachtig uur worden omgezet in veertig dagen cel. Justitie wil niet zeggen of Roy al is opgeroepen voor zijn taakstraf.

‘Headshot’

Hardcore complotdenker Roy stond terecht voor een tweet uit april van dit jaar waarin hij zei dat premier Mark Rutte een ‘headshot’ ging krijgen. Tijdens politieverhoren in de aanloop naar zijn rechtszaak was al duidelijk dat Roy nergens spijt van heeft: hij vindt oprecht dat Rutte gestraft en wellicht zelfs geëxecuteerd zou moeten worden. Roy is na zijn veroordeling op Twitter en Telegram vrolijk doorgegaan met het verspreiden van complottheorieën waarmee hij hoopt dat de rest van de wereld ‘wakker wordt’.

Roy kreeg naast zijn taakstraf ook vier weken voorwaardelijke celstraf, wat betekent dat als hij in de proeftijd nieuwe strafbare feiten pleegt, hij alsnog vier weken de cel in gaat.