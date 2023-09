T-Mobile en Tele2 gaan verder als Odido, alle bijna 120 winkels zijn al verbouwd

Odido is de nieuwe merknaam voor T-Mobile en Tele2. Beeld Odido

In een grote ombouwoperatie zijn afgelopen weekeinde in 48 uur tijd alle 119 winkels omgebouwd. Personeel kreeg dinsdagochtend de nieuwe bedrijfskleding overhandigd en de nieuwe merknaam te horen, Odido dus, met de klemtoon op de i. De naam betekent verder niets, ‘maar het bekte het lekkerst van alle namen die het bedrijf had verzonnen’.

Odido is samen met dochters Simpel en Ben op het gebied van mobiele telefonie het grootste telecombedrijf van Nederland, met 8 miljoen klanten. De firma wil uitstralen dat het nu een echt Nederlands bedrijf is en de banden met de oude moeder T-Mobile definitief doorsnijden. Sinds april vorig jaar staat het telecombedrijf zakelijk op eigen benen, toen is ook begonnen met nadenken over de naamsverandering.

Tisha van Lammeren, commercieel directeur consumenten: “We willen een vrolijk, optimistisch en vooruitstrevend merk zijn dat technologie menselijk wil maken. Een nieuw, echt Nederlands merk in de Nederlandse winkelstraten.” Het bedrijf wil niet zeggen hoeveel het omkatten van T-Mobile en Tele2 tot Odido kost.

Wat betekent het voor klanten?

Voor klanten met een lopend abonnement van Tele2 of T-Mobile verandert er voorlopig niet veel: er komt alleen een nieuwe naam op de factuur en de naam van de provider in de telefoon zal veranderen. Bij verlenging van hun abonnement kunnen ze kiezen voor de nieuwe varianten die Odido biedt.

Daarbij springt het familieabonnement het meest in het oog: als iemand een ‘unlimited’ abonnement neemt – geen enkele beperking op gespreksduur of datagebruik – dan mogen tot vijf andere gezinsleden, buren of vrienden hetzelfde abonnement voor 20 euro per toestel. Volgens Van Lammeren kan dat in een gezin of vriendengroep tot financiële besparingen leiden, ook al zal het aanbod ‘niet tot een prijzenoorlog leiden’.

Prijsvechters

Onbeperkt data en bellen wordt bij Odido de nieuwe standaard, al worden er ook nog abonnementen met bel- en databundels verkocht. “Iedereen moet altijd in verbinding kunnen staan en zich geen zorgen hoeven maken om datalimieten.” Odido komt met vier verschillende onbeperkte abonnementen. Het prijsverschil zit hem in de snelheid van de data. Ben en Simpel blijven als merken bestaan als prijsvechters in hun segment. Simpel verkoopt alleen simkaartjes, Ben abonnementen met de goedkopere toestellen.

Odido is ook actief als internetaanbieder via de glasvezelnetten van derden zoals Delta en KPN. Het bedrijf wil niet zeggen hoeveel internetklanten er zijn.

Een ander punt waarop Odido zich wil onderscheiden, is klanttevredenheid. Van Lammeren belooft een klantenservice waar echte mensen de telefoon opnemen, ook ’s avonds en in het weekeinde.