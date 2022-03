Sywert van Lienden opgepakt in onderzoek naar omstreden mondkapjesdeal

Sywert van Lienden, mede-oprichter van Stichting Hulptroepen Alliantie Beeld videostill SHA

Ondernemer en lobbyist Sywert van Lienden is gisteren aangehouden, vanwege de mondkapjesdeal waaraan hij miljoenen verdiende. Nu een aangekondigd strafrechtelijk onderzoek in een stroomversnelling komt, komt Van Lienden dan toch écht in het nauw te zitten.

Het ging plots razendsnel. Het OM maakte maandagochtend bekend een strafrechtelijk onderzoek te starten, omdat Van Lienden zich met de Stichting Hulptroepen Alliantie en zijn ‘belangeloos’ verstrekte mondkapjes wellicht schuldig had gemaakt aan oplichting. Even later bogen rechercheurs van de financiële opsporingsdienst Fiod zich over zijn privébezit, doorzochten ze zijn woning en bedrijfspand én werd Van Lienden aangehouden, net als zijn twee medebestuursleden Camille van Gestel en Bernd Damme. Nog een woning werd doorzocht, naar verluidt omdat bewijsmateriaal met spoed veiliggesteld moest worden.

En zo is Van Lienden nu toch echt in het nauw gekomen, vanwege het geld dat hij verdiende met mondkapjes die door zijn stichting werden verkocht aan het ministerie van Volksgezondheid. Wat niemand wist toen Van Lienden in de media herhaaldelijk zei ‘om niet’ te werken, was dat er naast de stichting een besloten vennootschap was opgericht die gebruikt werd bij de inkoop en verkoop van de mondkapjes die Van Lienden aanbood, waardoor hij en zijn partners alsnog miljoenen verdienden.

Belazerd

Uitzendbureau Randstad voelde zich belazerd. Het bedrijf had écht belangeloos medewerkers aan de Stichting Hulptroepen Alliantie geleverd, maar dat zou zonder hun medeweten ook ingezet zijn voor de activiteiten van deze bv. “Wij vinden dat het niet deugt. Dan moet je iets doen,” zei hoofd juridische zaken Patrick van der Herberg indertijd over de aangifte die werd gedaan.

Voormalig frauderechercheur en witswasexpert Cees Schaap verwacht dat er straks een sterke zaak zal liggen tegen Van Lienden en de zijnen. “De inkoop werd via een bv gedaan, de mondkapjes zijn doorgestoten naar een stichting zonder winstoogmerk. Aan het eind van de keten zat de overheid. De Fiod zal nu kijken naar de verklaringen die worden afgelegd, de administratie, hoe er is geboekt en het e-mailverkeer is heel belangrijk. De eerste pavlovreactie van verdachten als zo’n onderzoek start, is dan soms het bewijsmateriaal weg te maken, maar dat kan digitaal vrijwel allemaal teruggehaald worden. Het is natuurlijk afhankelijk van de resultaten van de zoektocht, maar ik verwacht dat er straks een sterke zaak ligt voor oplichting, maar ook voor opzet.”

Te lichtzinnig

De oud-frauderechercheur vraagt zich veel meer af wat straks zal blijken over het ministerie, dat in zee ging met CDA’er Van Lienden. “Ik vraag me af of de minister van dat inkopend ministerie straks ook wat uit te leggen heeft. Of ze niet al te lichtzinnig in zee zijn gegaan met deze onbekende partij, van een persoon die ze daar wellicht beter kenden. En als ze al te lichtzinnig in zee zijn gegaan, wat zegt dat dan over andere miljoenendeals?”

Het strafrechtelijk onderzoek dat nu loopt komt overigens bovenop een ander onderzoek dat al sinds augustus loopt. Dat civielrechtelijke onderzoek, dat al werd ingesteld voor de aangifte van Randstad, richt zich vooral op de vraag of het bestuur van de stichting zich heeft gedragen zoals dat zou moeten en is op eigen initiatief van het OM begonnen.