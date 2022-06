Sywert van Lienden in rechtszaal: ‘Ik heb niets te verbergen’

Sywert van Lienden (L) verlaat de rechtbank van Amsterdam samen met zakenpartner Camille van Gestel (derde van rechts). Beeld ANP

“Ik heb niets te verbergen, niets,” zo hield Van Lienden de rechters voor.

De rechtbank besloot in april al om Van Lienden en Damme te schorsen uit het bestuur na een verzoek van het Openbaar Ministerie. Na ontslag zou het nieuw te benoemen bestuur de aansprakelijkheid van het voormalig bestuur verder moeten onderzoeken.

De rechters wierpen bij de behandeling van de kwestie bij Van Lienden en Damme de vraag op of het wel gewenst was dat ze aan zouden blijven als bestuurder. “Het is lastig te rijmen dat u dan het onderzoek gaat leiden naar uw eigen handelen,” aldus de rechtbank. Hoewel hij snapt dat het klinkt als een slager die zijn eigen vlees keurt, zo legde Van Lienden uit, ziet hij hier geen probleem in. “Ik ben tot nu toe een strenge slager geweest, ik leg alles voor aan externe advocaten.”

Hij stelde ook dat de hele kwestie een enorme impact op zijn leven heeft gehad. Zo zou hij bedreigd en geïntimideerd zijn. “Ik heb dag en nacht gewerkt om de stichting voort te zetten en recht te doen aan de stichting zoals hij nu is,” legde hij in zijn verweer tegen het ontslag uit.

Mondkapjesdeal

Van Lienden en twee zakenpartners importeerden vanaf maart 2020 een grote hoeveelheid mondkapjes naar Nederland. Een van de deals die werd gesloten was met het ministerie van Volksgezondheid.

Volgens het OM hebben Van Lienden en de twee zakenpartners klanten vanuit de mondkapjesstichting, waarover zij beweerden ermee begonnen te zijn zonder winstoogmerk, doorgesluisd naar een commerciële bv, Relief Goods Alliance (RGA), die losstond van de stichting. Hiermee verdienden ze miljoenen. “De stichting had direct vanaf de geboorte al een eigen belang”, denkt het OM. Dit wordt door Van Lienden ontkend. Volgens hem was het juist de overheid die het via commerciële levering wilde regelen.

Naast deze civiele procedure loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek. In maart zaten Van Lienden, Damme en de derde zakenpartner Camille van Gestel enige tijd vast voor verhoor. Het OM heeft eind april voor een totaalbedrag van ruim 11,5 miljoen euro beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van de hoofdrolspelers in de mondkapjesaffaire.

De rechtbank doet op 21 juli uitspraak in de zaak.

