Sywert van Lienden en zakenpartners nu ook verdacht van witwassen

Sywert van Lienden in filmpje van De Hulptroepen Alliantie. Beeld DHA

Het OM heeft op 24 mei besloten de verdenking uit te breiden, melden bronnen aan NRC. Een woordvoerder van het Functioneel Parket bevestigt de uitbreiding.

Van Lienden en zijn twee zakenpartners importeerden vanaf maart 2020 een grote hoeveelheid mondkapjes vanuit China naar Nederland. Ze beweerden dat hun stichting werkte zonder winstoogmerk. In werkelijkheid sluisden ze betalingen van een groot aantal klanten naar een commerciële bv, Relief Goods Alliance, die losstond van de stichting. Van die bv waren ze aandeelhouder. Ook hun grootste bestelling, die van 40 miljoen mondkapjes voor het ministerie van Volksgezondheid, voerden ze uit via deze commerciële bv. Aan de transactie hield het drietal meer dan 20 miljoen euro over.

Strafzaak

Het OM wil de drie vervolgen naar aanleiding van de aangifte die uitzendbureau Randstad eind december 2021 deed. Het uitzendconcern stelde personeel aan de stichting beschikbaar omdat werd gedacht dat het ging om liefdadigheid. Eind februari zaten van Lienden en de twee medeoprichters een aantal dagen vast voor verhoor over de mondkapjesdeal. Het OM heeft eind april voor een totaalbedrag van ruim 11,5 miljoen euro beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van de hoofdrolspelers in de mondkapjesaffaire.

Omdat de drie ondernemers zichzelf vanuit Relief Goods Alliance miljoenen euro’s aan dividend hebben uitgekeerd, kregen ze geld in handen dat mogelijk voortkwam uit een misdrijf. Dat komt volgens justitie neer op witwassen, en daarom heeft het OM de aanklacht uitgebreid.

Van Lienden zegt op Twitter dat de uitgebreidere aangifte geen nieuws is, omdat ‘iemand die verdacht wordt van verduistering daar ‘automatisch’ witwassen bij krijgt’.

Ontslag

Intussen begint de rechtbank in Amsterdam vandaag aan de civiele zaak over het ontslag van Van Lienden. De rechtbank buigt zich over de vraag of de nu geschorste Van Lienden en een medebestuurder ook moeten worden ontslagen als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie.

De rechtbank besloot op 28 april om de vorige bestuursleden te schorsen uit het bestuur. Dat gebeurde na een verzoek van het Openbaar Ministerie en de advocaten van zeven medewerkers die zich op vrijwillige basis hebben ingezet voor de stichting. De rechtbank benoemde eveneens een tijdelijk nieuw bestuur dat de aansprakelijkheid van het oude bestuur onderzoekt.