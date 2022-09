Sywert van Lienden besprak hoe hij ‘gillend rijk’ zou worden: ‘We worden miljonair’

Beeld ANP / ANP

Dat schrijft de Volkskrant, die een deel van de transcripten van de opnamen in bezit heeft.

Van Lienden zei naar buiten toe meermaals geen winstoogmerk te hebben de deal, maar uit de opnamen die in het bezit zijn van het OM blijkt dat de ondernemers onderling andere plannen hadden. “In ieder geval is één eis dat we alle vier gillend rijk worden, want het is één grote middelvinger van de overheid,” sprak van Lienden op 12 april 2020. “Ik ga dit echt serieus voor geen goud vrijwillig doen.”

Uit de transcripten blijkt tevens dat Van Lienden en zijn compagnons de intentie om rijk te willen worden, geheim wilde houden. ‘Geen nieuwe auto, geen nieuwe huizen, geen nieuwe kleren’, zou er tijdens een overleg in april gezegd zijn.

Op dat moment was hij bezoldigd gemeenteambtenaar in Amsterdam. Hij heeft in de weken ervoor, na het uitbreken van de coronacrisis, furore gemaakt als kopstuk van de Hulptroepen Alliantie.

‘Teksten sluiten niet aan bij intentie’

De bandopnamen, waarvan de getranscribeerde teksten inmiddels breder circuleren, zijn opgedoken in het strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie onder de codenaam Full Sutton uitvoert naar de mondkapjesaffaire. Ook in het onderzoek dat accountantsbureau Deloitte namens VWS uitvoert naar de zaak zitten transcripten van interne overleggen.

Van Lienden en zijn zakenpartners worden inmiddels verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Met de mondkapjesdeal verdiende het drietal zo’n 30 miljoen euro.

In een reactie aan de Volkskrant zegt Van Lienden dat hij zich een ‘bij vlagen gênant intern gesprek’ herinnert. “We hebben daarin onze frustraties geuit,” aldus Van Lienden. “Sommige teksten uit het gesprek zijn best ongelukkig en sluiten ook niet aan bij mijn intenties van destijds of bij mij als persoon.”

Van Lienden na uitgelekte opname: context is anders