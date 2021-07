Syrische voetbalvader uit Kapelle krijgt 20 jaar voor executie militair

Beeld AP

De videobeelden die tijdens de behandeling van de zaak werden vertoond, waren gruwelijk: een zwaar toegetakelde Syrische luitenant-kolonel smeekt om zijn leven te sparen. Zijn bewakers schieten met een revolver en twee kalasjnikovs. De militair valt dood in de rivier. De videobeelden worden, voorzien van ronkend commentaar, gedeeld op YouTube.

De man die leiding gaf aan de ‘gerichte executie’ en die ook schoten loste, is Ahmad al K. (49), oordeelde de rechtbank in Den Haag. Hij was destijds, 18 juli 2012, in het Syrische Deir ez-Zor de leider van een bataljon van Ghuraba’a Mohassan, een militie die streed tegen de Syrische president Assad.

Oorlogsmisdrijf

Volgens de rechtbank schoot Al K. zeker zes keer met een revolver op de militair, in totaal zijn 26 schoten afgevuurd. De executie van een gevangengenomen militair geldt als een oorlogsmisdrijf. “Het staat niet vast dat Al K. alleen verantwoordelijk is voor de dood van de gevangene, maar hij was de eerste die schoot.” Volgens de rechtbank deed hij dat ‘uit wraak’ voor de misdaden die het Syrische leger in de burgeroorlog heeft gepleegd. “Maar die misdaden zijn geen vrijbrief om een gevangengenomen tegenstander te executeren. Dat is gewoon moord.”

Al K. vluchtte in 2013 via Turkije naar Nederland. Hij kwam in het Zeeuwse Kapelle terecht en kon zijn vrouw en kinderen laten overkomen in het kader van gezinshereniging. ­

Al K. raakte betrokken bij de plaatselijke voetbalclub en was vrijwilliger op de buurtbus.

‘Wreed delict’

Maar in 2016 kwam hij in beeld in een Duits strafrechtelijk onderzoek naar een andere Syrische vluchteling. Daarin duikt naast de video op YouTube ook een video op waarop duidelijk te zien is dat Al K. de leiding heeft over de operatie.

De Syriër werd in 2019 opgepakt, onder meer na het inzetten van een undercoveragent. Het Openbaar Ministerie eiste begin deze maand 27 jaar tegen hem. “Hij had de leiding over de executie, een wreed delict,” stelde het OM.

Al K. zat zelf twintig jaar in het Syrische leger, maar deserteerde aan het begin van de burgeroorlog. Hij stelt dat het bataljon waar hij zich daarna bij aansloot, bestond uit andere gedeserteerde soldaten. “Ik was niet de leider, we waren gelijken.’’ Al K. verklaarde dat hij ‘opzettelijk mis schoot’. Volgens de rechtbank doet dat niet terzake. De Syriër was bij de executie en was de eerste die schoot. Daarmee gaf hij het signaal voor de moord.