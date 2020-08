Syrische jongen (14) pleegt zelfmoord op azc-terrein: ‘Hij wilde in Nederland blijven’

Een wanhoopsdaad, zeggen zijn ouders. Een leven vol angst is hun zoon Ali Ghezawi (14) fataal geworden. De Syrische vluchteling beroofde zich dinsdag van het leven in het azc in Gilze.

Ali Ghezawi’s jongere broer Mohammad (12) laat een dikke pil van ruim duizend bladzijdes zien. Anatomy (Anatomie) is de Engelstalige ­titel van het boek dat Ali sinds een paar maanden las. Op pagina 623 ligt een gele boekenlegger. “Mijn broer wilde cardioloog worden. Dit boek, over hoe ons lichaam in elkaar steekt, leerde hij uit het hoofd. Ik keek erg tegen hem op, vond het knap dat hij Engels kon lezen. Ali sprak zelfs vijf talen, hij kon van ons ook het ­beste Nederlands praten.”

Maar Ali had ook veel verdriet, kon niet verkroppen dat zijn familie geen rust kreeg nadat ze waren gevlucht uit Syrië. De laatste negen jaar van zijn leven is de jongen samen met zijn vader Ahmad, moeder Aisha en vijf broers en zussen op de vlucht. De familie komt uit Daraa in het zuidwesten van Syrië. Een plek die door de jarenlange oorlog is verwoest. “We moesten daar weg, hadden geen keus. Vijf jaar verbleven we in een kamp in Libanon,” vertelt vader ­Ahmad. “Uiteindelijk zijn we in Spanje terechtgekomen, ons werd beloofd dat we in dit land een huis konden krijgen en dat ik aan het werk kon. Helaas pakte het anders uit. Ja, we kregen een verblijfsvergunning in Spanje, maar ons onderkomen in de stad Murcia was onleefbaar. Een kamertje met niet eens een raam. Met een gezin van acht is dat niet te doen.”

Slapen op straat

De familie hoort dat de opvang in Nederland een stuk beter is en besluit te gaan. Ze komen in Ter Apel terecht. Een nieuwe asielaanvraag wordt ingediend, maar de kans is zo goed als uitgesloten dat de Ghezawi’s hier kunnen blijven, aangezien ze eerst in Spanje asiel hebben aangevraagd en daar ook een verblijfsstatus hebben gekregen.

Ze moeten terug naar Spanje, opnieuw is de opvang slecht geregeld. Het gezin slaapt zelfs op straat. “We kregen te horen dat we terug naar Nederland moesten, onze papieren waren kennelijk niet meer geldig.”

Terug in Nederland leert Ali steeds meer over de Nederlandse cultuur. “Hij voelde zich hier veilig. Onze jongen was hier niet bang voor de politie, zoals in Spanje. Toen we onlangs hoorden dat we definitief niet in Nederland konden blijven, knapte er iets bij hem. Hij wilde niet meer praten en eten. Ik durfde hem geen seconde uit het oog te verliezen,” vertelt moeder Aisha.

Eerste poging

In 2019 probeerde Ali zich voor de eerste keer van het leven te beroven, maar kon zijn vader hem redden. Gesprekken met de geestelijke gezondheidszorg volgden, maar het ging steeds slechter met de jongen. Dinsdag maakte hij een op het azc-terrein een einde aan zijn leven. Het verlies van hun oudste zoon en broer zorgt voor onmetelijk veel verdriet bij het gezin.

“We willen dit verhaal vertellen om te laten zien dat vluchtelingenkinderen zoals Ali geen veilige thuisplek hebben in Europa. En hij is lang niet de enige. De asielprocedures duren niet alleen heel erg lang, maar per land zijn er zoveel verschillen in opvang. Spanje was een verschrikkelijke ervaring voor Ali. Het bracht hem tot een onmenselijk besluit. Zijn droom om in Nederland te wonen, viel in duigen. Het leven werd een nachtmerrie.”

Edward Ernst van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevestigt het verhaal van de familie. “We leven enorm met ze mee, onze mensen zijn erg getroffen door wat er is ­gebeurd. Zeker omdat Ali nog zo jong was. Dit komt bijna nooit voor.”

Volgens Ernst probeert het COA het gezin te helpen bij de uitvaart en door het verlenen van geestelijke steun. Als het gaat om de verblijfsprocedure van de familie verwijst het COA naar de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Een woordvoerder meldt nooit in te gaan op ­individuele procedures.

Ali Ghezawi wordt maandag begraven.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl