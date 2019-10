Syriëgangers melden zich bij ambassade in Ankara

Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken. Beeld ANP

Ze hebben daar om hulp gevraagd om terug te keren naar Nederland, laat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer weten.

De twee vrouwen zijn volgens de minister enkele weken geleden – nog voor de Turkse inval in het Syrische grensgebied– ontsnapt uit Al-Hol, een kamp in het noorden van Syrië waar Syrische Koerden IS’ers en hun familie vasthielden. Een van de vrouwen heeft één kind, de ander twee. Ze zijn 3 en 4 jaar oud. “De vrouwen en kinderen bevinden zich thans in Turkse detentie, in afwachting van vervolging en/of uitzetting door de Turkse autoriteiten,” aldus Blok.

Een van de vrouwen heeft op de dag dat ze bij de ambassade aankwam het Nederlanderschap verloren. Ze beschikte ook nog over de Marokkaanse nationaliteit. Dat laatste geldt ook voor de andere vrouw, maar die hoeft voorlopig niet te vrezen dat haar de Nederlandse nationaliteit wordt afgenomen. Ze wordt bijgestaan door advocaat André Seebregts, die verklaart dat zijn cliënt uit het kamp kon wegkomen, omdat er weinig bewaking was.

“Het was een moeilijke beslissing maar ze deed het toch vanwege de beroerde omstandigheden. De weg naar Turkije was gevaarlijk, maar in het kamp is het ook gevaarlijk. Regelmatig worden er dode vrouwen gevonden die zich mogelijk niet hielden aan de IS-regels,” aldus Seebregts.

Op dit moment zitten in totaal 35 vrouwen vast in kampen in het voormalige kalifaat van IS. Vrijdag dient een kort geding namens 23 van deze vrouwen en in totaal 90 kinderen, tevens bijgestaan door Seebregts. De vrouw is niet een van de 23 eisers die hulp willen van de overheid bij hun terugkeer naar Nederland. Zij mogen de kampen niet zomaar verlaten, maar de Nederlandse overheid heeft als standpunt geen actieve hulp te bieden bij het bereiken van een consulaat. Volgens cijfers van de AIVD zitten 15 Nederlandse IS-mannen in gevangenissen vast.