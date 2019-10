Syriëgangers eisen dat staat ze terughaalt

Kindern in kamp al-Hol in Noord-Syrië. Beeld AFP

Hun advocaat André Seebregts heeft berichtgeving van die strekking door de NOS bevestigd.

De vrouwen en kinderen zitten nu in de kampen al-Hol en al-Roj in Noord-Syrië. Het kort geding dient op 1 november, aldus Seebregts. De vrouwen vinden dat de ‘overheid verplicht is om zich tot uiterste in te spannen om ernstige mensenrechtenschendingen voor haar onderdanen te voorkomen’, stelt de advocaat.