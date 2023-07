Sylvana Simons stopt als lijsttrekker van Bij1, conflict bij Amsterdamse tak gaf het laatste zetje

Sylvana Simons (Bij1) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Simons kondigt haar vertrek aan in een mail naar de leden van haar partij. De beslissing van de 52-jarige Simons volgt op de interne crisis bij de Amsterdamse tak van Bij1. Directe aanleiding daarvoor zijn uitspraken die Dinah Bons, huidige waarnemend fractievoorzitter van Bij1, eerder deze maand deed in Het Parool. Daarin zei ze onder meer dat fractiegenoot Nilab Ahmadi niet geschikt is voor het raadswerk en dat ze amper contact met haar had.

Ahmadi sloeg vorige week terug in NRC. Ze spreekt, samen met partijgenoot Jazie Veldhuyzen, van een ‘sociaal-emotioneel onveilige sfeer’ binnen de partij. Ze splitsten zich per direct af van de partij.

Machtsconflicten

Veldhuyzen en Ahmadi beklagen zich over een ‘toxische, structureel onveilige werkomgeving’ binnen Bij1 en verwijten partijleider Simons dat zij niet heeft ingegrepen in langlopende machtsconflicten binnen de lokale afdeling. Ze gaan na de zomer verder als onafhankelijke raadsleden, waardoor Bij1 niet langer is vertegenwoordigd in de raad van Amsterdam, de bakermat van de partij.

‘Er is een uitgangspositie ontstaan waarin ik me moet voorbereiden op spoedverkiezingen en mij moet wapenen tegen leugens,’ schrijft Simons. ‘Ik heb het vertrouwen van de partij. Mijn overwegingen zijn persoonlijk van aard, ze maken dat ik niet meer verder wil.’

Het rommelt al veel langer binnen de Amsterdamse afdeling van Bij1. Vorig jaar nog stapte het derde raadslid, Carla Kabamba, al op bij de partij, vanwege hoogoplopende ruzies. Zij sprak toen van intern racisme en verweet landelijk partijleider Sylvana Simons een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.

