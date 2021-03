Sylvana Simons (Bij1): ‘Bij ons is antiracisme geen bijzaak’

Opnieuw waagt lijsttrekker Sylvana Simons met Bij1 de sprong van Amsterdam naar Den Haag. ‘We vertellen niet het populairste verhaal.’

De eerste prijs is binnen voor Sylvana Simons (50). Vrijdag ontving de lijsttrekker van Bij1 van de provincie Noord-Holland de Ribbius Peletierpenning. Wie kent hem niet?



Simons verdient de onderscheiding voor vrouwen die zich uitzonderlijk verdienstelijk maken voor vrouwen in de provinciale politiek, omdat ze, aldus de jury, een voorbeeld is voor de volgende generatie vrouwen. En ‘zich publiekelijk uitspreekt over de combinatie van seksisme en racisme en zo sociale onveiligheid in de politiek bespreekbaar maakt.’ Daar is in elk geval geen speld tussen te krijgen.



Hoe het met haar gaat? “Moe, maar gelukkig,” zegt ze. Het leven van politicus is haar niet in de koude kleren gaan zitten. Vanaf het moment dat zij de arena betrad, is een stortvloed van ongerichte haat haar deel. En waarom? “Het is niet waar je mee bezig wilt zijn als je de politiek in gaat. Ik heb dat uit idealistische overwegingen gedaan en die staan nog steeds fier overeind.”

Of ze afhaakmomenten heeft gehad? Simons: “Integendeel. Ik word regelmatig gesterkt in de overtuiging dat het nodig is om een tegengeluid te laten horen.”

Vier jaar geleden probeerde ze al eens zetels in de Kamer te veroveren. Tevergeefs. Sinds 2018 bivakkeert Simons in de Amsterdamse gemeenteraad. Tenminste: voordat ze haar ene zetel vier maanden geleden overdroeg aan de nummer 2 om opnieuw een poging te doen de Haagse politiek te bestormen.

Waarom gaat het deze keer wel lukken?

“Vier jaar geleden bestonden we net. We hadden geen budget, geen professioneel campagneteam en geen ervaring. Nu hebben we dat allemaal wel. We groeien, qua organisatie en in ledental. Het is moeilijk om als nieuwe partij je plek te veroveren. Je brengt een nieuw geluid, een nieuw perspectief. Mensen vinden het lastig om dat meteen te omarmen.”

Het is niet dat u bent uitgekeken op Amsterdam?

“Absoluut niet. Maar ik vond het niet fair om te zeggen: ik ga een poging wagen in Den Haag en als het niet lukt heb ik altijd nog lekker mijn zeteltje in Amsterdam. Je gaat ervoor of je gaat er niet voor.”

Uw leus voor de verkiezingen is: radicale gelijkwaardigheid.

“Theoretische gelijkwaardigheid zien we genoeg. Alle partijen belijden met de mond dat zij het belangrijk vinden om inclusief te zijn, maar hoeveel zijn het er nu werkelijk? Kijk maar naar de lijsten: er staan nauwelijks kandidaten van kleur op en als ze erop staan, is dat vaak op een onverkiesbare plek. Bij ons is antiracisme geen bijzaak, maar altijd onderdeel van onze blik, over welk onderwerp het ook gaat.”

“Er valt nog genoeg te doen als het gaat om gelijkwaardigheid. Vrouwen krijgen nog steeds minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk. Of kijk maar naar het seksisme waarmee ze worden geconfronteerd als ze politiek actief worden. De ongelijkheid zit overal. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Wie kan nog een woning betalen? Of neem mensen met een beperking. We gaan ervan uit dat in Nederland alles goed geregeld is, maar voor hen is het nog steeds moeilijk om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het is iets waar wij altijd mee bezig zijn: hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen, dat niemand achterblijft?”

Waar zit wat u betreft de radicaliteit in?

“Radicaal betekent: vanaf de wortel. Wij kijken niet alleen naar de oppervlakte. Neem de vluchtelingenproblematiek. Voor veel mensen begint die bij de Nederlandse grens of hooguit aan de Europese, maar voor ons begint die in het land van waaruit mensen vluchten. Wie zijn er verantwoordelijk voor de omstandigheden die maken dat mensen uit hun land weg willen? Dan kom je vaak al snel tot de conclusie dat ook wij daar als Nederland een aandeel in hebben.”

Zijn de protesten van Black Lives Matter van invloed op deze verkiezingen?

“Elke maatschappelijke wind is van invloed op de verkiezingen, dus ook deze. Het was een behoorlijk harde wind. De demonstraties waren groot en talrijk, zoals we dat nog niet eerder hebben gezien. Het heeft duidelijk gemaakt dat er een noodzaak is om iets te doen aan het racisme in Nederland. Net als het toeslagenschandaal heeft laten zien dat de overheid niet altijd correct omgaat met burgers van kleur.”

Een duwtje in de rug voor Bij1?

“Zo zou je het kunnen zeggen, maar het is ook een beetje gek om blij te zijn met het feit dat er misstanden zijn. Hoe zal ik het zeggen? We doen wat we doen omdat het nodig is en hoe meer mensen ons daarin steunen, hoe beter wij dat kunnen doen. Dus als het bewustzijn groeit dat antiracisme nodig is, ben ik daar blij mee. En waar ik ook blij mee ben, is dat je bij die demonstraties veel jonge mensen zag van allerlei kleur, pluimage en komaf.”

Zitten ze in Den Haag wel te wachten op nog een linkse partij?

“In een rechtse wereld is elk links tegengeluid welkom. Maar wat ik nog belangrijker vind: de macht moet altijd goed worden bevraagd, wie er ook in het kabinet zit.”

Erg lekker loopt het tegenwoordig niet met links.

“Wij vertellen niet het populairste verhaal, nee. Of het makkelijkste. Maar wat zo mooi is aan onze democratie: ook daar is ruimte voor. De verkiezingen zullen uitwijzen hoe ver we met Bij1 komen, maar laten we niet vergeten dat de democratie er ook is om minderheden te beschermen.”

Zoeken andere linkse partijen al toenadering?

“We worden door een aantal partijen respectvol verwelkomd. Zeker. Je komt elkaar af en toe eens tegen bij debatten. Dan kun je alvast aan de relatie werken. Lilianne Ploumen ken ik al een aantal jaar. Met Jesse Klaver heb ik onlangs aangenaam kennisgemaakt. Deelname aan een kabinet zit er niet in, maar over samenwerking in de oppositie maak ik me helemaal geen zorgen.”

Bent u niet bang om straks met één schamele zetel te eindigen in de marge van de landelijke politiek?

“Eindigen? Laten we eerst eens beginnen. De Partij voor de Dieren kreeg deze vraag ook de hele tijd. En kijk nu: niemand die nog twijfelt aan de meerwaarde van hun aanwezigheid.”

Serie Voor de verkiezingen publiceert Het Parool gesprekken met lijsttrekkers van toonaan­gevende politieke partijen. De reeks is terug te lezen op parool.nl/verkiezingen2021.

