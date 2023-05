Sweet Dreams opent het Nederlands Film Festival 2023

Regisseur Ena Sendijarević zegt dat ‘Sweet dreams’ gaat ‘over een Nederlands-Indonesische familie die probeert om te gaan met hun erfgoed’. Beeld EmoWeemhoff / LemmingFilm

De film is een satirisch drama over ‘uiteenvallende familiebanden tijdens de ondergang van het Nederlandse kolonialisme in Indonesië’, aldus de aankondiging. Alle elementen voor een verhaal vol intriges zijn aanwezig: een plotselinge dood, de wederkeer van de vervreemde zoon en een concubine die een prominente plek heeft in een testament – dit alles tegen de achtergrond van een opstand van Indonesische arbeiders.

De hoofdrollen worden gespeeld door Renée Soutendijk, Lisa Zweerman, Florian Myjer (lid van toneelgroep De Warme Winkel), Hans Dagelet, Hayati Aziz, Rio den Haas en Peter Faber. Regisseur Sendijarević laat weten dat ze ‘ontzettend vereerd’ is dat haar film als opening voor het NFF 2023 is gekozen. ‘Met deze satirische periodefilm over een Nederlands-Indonesische familie die probeert om te gaan met hun erfgoed, wilde ik invoelbaar maken hoe het koloniale verleden doorwerkt in onze huidige relaties met elkaar.’

De 43e editie van het Nederlands Film Festival vindt plaats van 22 tot en met 29 september 2023 in Utrecht. De voorverkoop van een selectie populaire evenementen start op donderdag 1 juni.

