Swaffelende militairen onderzeeboot moeten de cel in

Drie militairen van onderzeeboot Dolfijn hebben een celstraf gekregen omdat ze een collega hebben geswaffeld. Beeld Ministerie van Defensie

De incidenten speelden zich af in mei 2018. Het slachtoffer was toen nog maar net op de onderzeeboot Dolfijn geplaatst toen de drie militairen hem bijna dagelijks pestten en intimideerden. Op 17 mei liep dat uit de hand. Twee van de drie verdachten, een 29-jarige korporaal en een 35-jarige sergeant, pakten de jongen vast en werkten hem tegen de grond. De ander, een 28-jarige matroos, heeft hem volgens de rechters met zijn ‘blote piemel geswaffeld’ en ‘neukbewegingen tegen zijn lichaam gemaakt’. Ook liet hij zijn blote billen en testikels zien.

De sergeant dwong het slachtoffer kort daarna een hamer in zijn mond te doen. Het slachtoffer moest daarmee net doen alsof hij het gereedschap oraal bevredigde.

Telefoontaps

Volgens een van de verdachten was dat de ‘cultuur binnen de Onderzeedienst.’ Maar het slachtoffer kon de actie zeker niet waarderen en deed aangifte. Direct na het incident stuurde hij zijn vader een bericht wat hem was overkomen. De daders zeiden pas achteraf gemerkt te hebben dat hij het niet leuk vond.

De marechaussee pakte het onderzoek groots aan. Er werden telefoontaps geplaatst, een observatieteam hield het drietal in de gaten en in hotel New York in Rotterdam werd afluisterapparatuur geplaatst. Daar kwamen de drie geregeld samen.

Homohater

De drie jongens ontkenden aanvankelijk, maar toen ze werden geconfronteerd met de heimelijk opgenomen gesprekken, gaven ze toe dat ze hun verklaring hadden afgestemd. Ze hadden bovendien het plan opgevat om het slachtoffer af te schilderen als een homohater om zijn verklaring ongeloofwaardig te maken.

Slechts een van de verdachten heeft spijt getoond. Vooral de rol van de sergeant vond de rechter kwalijk, omdat hij de initiatiefnemer was en anderen zou hebben aangespoord mee te doen. Hij moet vier maanden de cel in, de korporaal drie maanden. De matroos krijgt een celstraf die gelijk is aan zijn voorarrest en een taakstraf van 120 uur. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 2500 euro.