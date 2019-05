Suriname pakt drie voortvluchtige Nederlanders op

Beeld anp

Het gaat om de broers Mao en Mario R., beiden rond de veertig jaar. Zij worden beschouwd als vertrouwelingen van de voortvluchtige Ridouan Taghi. De derde arrestant is Alejandro ‘Rambo’ P. (30), die wordt verdacht van betrokkenheid bij de mislukte moordaanslag op Peter ‘Pjotr’ R. op 5 november 2015 in Diemen.

Mao R. staat in het milieu bekend als een belangrijke pion van de groep-Taghi die ‘hitters’ aanstuurt: huurmoordenaars. Hij is een schoolvriend van Taghi uit Nieuwegein. Taghi vertrouwde hem volgens ingewijden blind, omdat ze ook samen doorgroeiden in de criminaliteit. Ooit zouden ze samen hebben ingebroken. Nadat de groep groot was geworden in de internationale cocaïnehandel, zouden ze liquidaties zijn gaan plegen.

Mao R. is volgens bronnen de link met een groep in Amsterdam-Zuidoost die de organisatie van Taghi zou inzetten voor het plegen van onderwereldmoorden. Daarom wordt de arrestatie van Mao R. beschouwd als een klap voor Taghi.

De Surinaamse politie maakte maandag bekend dat de drie zijn aangehouden voor ‘onder andere moord en deelneming aan een criminele organisatie’. De drie verdachten werden bij invallen op verschillende adressen gearresteerd. Twee van hen hadden een vuurwapen bij zich. Mao R. had ruim dertig kilo hasj in bezit.

Één van de verdachten heeft volgens de Surinaamse politie inmiddels bekend dat hij door de Nederlandse opsporingsdiensten werd gezocht ‘voor betrokkenheid bij een liquidatie’. Nederland heeft inmiddels gevraagd om de uitlevering van de drie, die procedure is in gang gezet.