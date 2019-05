Surinaamse politie pakt vertrouwelingen Taghi op

Beeld anp

Het gaat om de broers Mao (39) en Mario R. (41). Zij worden beschouwd als vertrouwelingen van Taghi. De derde arrestant is Alejandro ‘Rambo’ P. (30), die wordt verdacht van betrokkenheid bij de mislukte moordaanslag op Peter ‘Pjotr’ R. op 5 november 2015 in Diemen.

Mao R. staat in het milieu bekend als een belangrijke pion van de groep-Taghi die ‘hitters’ wierf: huurmoordenaars. Hij is een schoolvriend van Taghi uit Nieuwegein. Taghi vertrouwde hem volgens ingewijden blind, omdat ze ook samen doorgroeiden in de criminaliteit. Ooit zouden ze samen hebben ingebroken. Nadat de groep groot was geworden in de internationale cocaïnehandel, zouden ze liquidaties zijn gaan plegen.

De broers R. zijn volgens bronnen de link met een groep in Amsterdam-Zuidoost die de organisatie van Taghi zou inzetten voor het plegen van onderwereldmoorden. Ook zouden ze motorbende Caloh Wagoh hebben ingezet voor geweldsklussen, waaronder liquidaties.

Daarom wordt de arrestatie van de broers beschouwd als een klap voor Taghi.

De Surinaamse politie maakte maandag bekend dat de drie zijn aangehouden voor ‘onder andere moord en deelneming aan een criminele organisatie’.

Ze werden bij invallen op verschillende adressen gearresteerd. Twee van hen hadden een vuurwapen bij zich. Mao R. had ruim dertig kilo hasj.

26Koper

Zijn broer Mario R. was verdachte in de grote zaak 26Koper rond een aan Ridouan Taghi gelieerde groepering uit de regio Utrecht die zeer professioneel liquidaties voorbereidde. In garageboxen in Nieuwegein was in 2015 een enorm wapenarsenaal gevonden. De verdachten beschikten over gestolen snelle vluchtauto’s en professionele apparatuur zoals peilbakens om hun doelwitten te volgen.

Op 25 februari 2016 werd bij R. een doorgeladen pistool aangetroffen. Aangezien zijn dna op de slede, de trekker en de ontgrendelingspal zat, ging de recherche er van uit dat hij het wapen zelf had doorgeladen. Ook had hij 98 gram hasj.

In één van de garageboxen waar de wapens lagen, zat R.’s vingerafdruk op een tas. Met een medeverdachte sprak hij over ‘het schoonmaken van twee kleintjes’ (pistolen, denkt de recherche) en andere zaken die op wapens leken te duiden.

In een met heimelijk geplaatste apparatuur opgenomen gesprek sprak R. met medeverdachten over de mogelijkheden zelf een ‘PGP’-server op te zetten en te beheren voor versleutelde communicatie middels de inmiddels roemruchte ‘PGP’-Blackberry’s (Pretty Good Privacy) – die de opsporingsdiensten een schat aan informatie opleveren doordat miljoenen berichten onverwacht leesbaar zijn gemaakt.

Mario R. werd in de organisatie ‘een invloedrijke rol op de achtergrond’ toegedicht.

Rambo P

Alejandro ‘Rambo’ P. is zo’n tien jaar jonger dan de broers R. Samen met een ander zou hij in 2015 de gangen van de Amsterdamse crimineel Peter ‘Pjotr’ R. minutieus in kaart hebben gebracht zodat die kon worden doodgeschoten. Nadat de liquidatie was mislukt (de schutters raakten R. zeker 34 keer in met name zijn romp, maar hij overleefde) werd P. door de politie ‘geveegd’, gearresteerd, maar weer vrijgelaten voordat bleek welke rol hij had gespeeld.

Vanuit Ierland reageerde moordmakelaar Naoufal F., ‘Noffel’ woedend op de mislukking. Hij riep de uitvoerders in niet mis te verstane bewoordingen tot de orde. Tegen ‘Noffel’ is vorige week levenslang geëist voor het aansturen van deze en een andere liquidatie. Ook hij wordt als vertrouweling van Taghi gezien.

Één van de zondag gearresteerde verdachten heeft volgens de Surinaamse politie inmiddels bekend dat hij door de Nederlandse opsporingsdiensten werd gezocht ‘voor betrokkenheid bij een liquidatie’.

Nederland heeft inmiddels gevraagd om de uitlevering van de drie, die procedure is in gang gezet. Het Nederlandse Openbaar Ministerie wil nog niet reageren.

De advocaten van de verdachten waren niet voor commentaar bereikbaar.