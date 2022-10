‘Surinaamse drugshandelaar Piet Wortel in Almere gearresteerd’

Leden van de Dienst Speciale Interventies in training. Beeld Joris van Gennip

Wortel, die al jarenlang in het vizier is van politie en Openbaar Ministerie, zou onder meer opdrachtgever zijn van de moord op oud-profvoetballer Kelvin Maynard op 18 september 2019 voor een brandweerkazerne in Amsterdam-Zuidoost.

Maynard werd in 2019 vermoord door twee mannen op een motorscooter. De moordzaak kreeg extra aandacht omdat brandweerlieden de reanimatie van de voetballer filmden en op sociale media zetten. De daders waren te zien op camerabeelden. Een maand later arresteerde de politie drie verdachten, die later weer zijn vrijgelaten.

De aanleiding voor de moord op Maynard zou de diefstal van 400 kilo cocaïne zijn. Wortel heeft eerdere iedere betrokkenheid bij deze zaak ontkend.

Genciël ‘Genna’ Feller (23) was volgens geruchten in het criminele milieu ook betrokken bij de diefstal van de cocaïne. Feller werd in september 2019 doodgeschoten in Willemstad op Curaçao. Voor de moord op Feller zijn twee uitvoerders veroordeeld tot gevangenisstraffen van 20 jaar, een derde kreeg 16 jaar cel opgelegd. Naar aanleiding van de moord op beide mannen loofde het Openbaar Ministerie eerder dit jaar een beloning uit van 20.000 euro voor tips die leiden naar de opdrachtgevers.

In maart dit jaar werd Wortel gearresteerd op Aruba. Hij was in 2014 veroordeeld tot 7 jaar cel vanwege zijn rol in grootschalige drugshandel. Op verlof vluchtte Wortel naar Paramaribo, waardoor hij het restant van zijn straf niet uitzat. W. zat in het laatste deel van zijn detentie en had een enkelband.