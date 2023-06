Suri-Change: betrouwbare partner van de politie of bankier van de onderwereld?

De politie was jarenlang klant bij geldwisselketen Suri-Change, het Rotterdamse bedrijf dat onder vuur ligt vanwege aanslagen en vermeende witwaspraktijken. De achterliggende familie blijkt al veel eerder te zijn gelinkt aan witwassen en cokehandel.

Het is een sterk staaltje planning. Drie aanslagplegers grijpen in de nacht van 23 op 24 mei op exact hetzelfde moment naar hun aanstekers. Allen staan ze voor een van de geldpandjes van Suri-Change met zwaar vuurwerk op zak. Om 03.00 uur is het zover.

De drie aanslagen zijn een keiharde eerste waarschuwing voor het geldwisselkantoor dat dan al maanden in de gaten wordt gehouden door de opsporingsdiensten. En niet zonder reden: justitie denkt dat Suri-Change jarenlang als bankier voor de onderwereld heeft gefungeerd. Miljoenen aan cokewinsten zouden via het bedrijf zijn witgewassen.

In de weken na de eerste aanslagen gaan nog zeker zes explosieven bij kantoren van Suri-Change af. De dreiging is zo groot dat de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag alle geldwisselkantoren sluiten. Ook de politie pakt door. Een speciaal team met rechercheurs uit de drie steden en van de Landelijke Eenheid wordt opgetuigd om de achtergrond van de aanslagen te onderzoeken.

Crimineel conflict aannemelijk

Het familiebedrijf, dat zelf 20.000 euro uitlooft voor de gouden tip, bezweert geen idee te hebben uit welke hoek het geweld komt. Waar de Haagse burgemeester een crimineel conflict ‘aannemelijk’ acht, benadrukt de familie onschuldig te zijn: in al die jaren zou het bedrijf ‘nooit ook maar één misdrijf hebben begaan’.

Maar wie in het verleden van Suri-Change duikt, stuit op politie-invallen, rechtszaken en twijfels over de intenties van het bedrijf. Leden van de achterliggende Rotterdams-Hindoestaanse familie blijken al eerder genoemd in onderzoeken naar witwassen en cokehandel. Tegelijkertijd: nooit leidde dat tot een definitieve veroordeling die standhield.

Informant voor Rotterdamse politie

De familie M. is befaamd om de handelsgeest. In de jaren negentig maken broers Chan en Moeni naam in Rotterdam met twee zaken in West. De ene broer runt daar de eerste vestiging van Suri-Change, de ander een juwelierszaak annex geldwisselkantoor. Ondertussen heeft Moeni nog een andere bron van inkomsten: hij is namelijk ook informant voor de Rotterdamse politie.

Niettemin stormt diezelfde politie in de lente van 1994 bij hem naar binnen. De inval betekent de aanzet voor het roemruchte proces tegen het Surinaamse drugskartel van legerleider Desi Bouterse. Moeni lijkt dubbelspel te spelen. Hij is weliswaar een trouwe tipgever van de politie, maar wordt óók beschouwd als de financiële man van de bende rond Bouterse. Tachtig miljoen gulden aan drugsgeld zou er door zijn handen zijn gegaan. Moeni krijgt in eerste instantie zes jaar cel, maar wordt in hoger beroep vrijgesproken.

Ondertussen bouwt broer Chan aan Suri-Change. De mogelijkheid om via zijn zaak contant geld naar familie in Suriname te sturen, blijkt een gat in de markt. Het heeft alles te maken met het wankele bancaire systeem in het land. Iets dat tot op de dag van vandaag onveranderd is. Nog altijd hebben Surinamers weinig vertrouwen in de banken en heeft het overgrote deel van de bevolking geen bankrekening. Cash is king in Paramaribo.

Persoon van het jaar

Chan en zijn familie verdienen een vermogen aan de tientallen miljoenen aan contanten die mensen jaarlijks via Suri-Change naar verre oorden sturen. Maar de Rotterdamse zakenman wil meer. Hij opent in Suriname een bank, bouwt een hotel en schrijft boeken over meditatie. Ondertussen tuigt hij stichtingen op die studiebeurzen, schoolmateriaal en huisvesting aan ouderen verschaffen.

Om die reden krijgt hij op een winteravond in 2001 de Gouden Stier uitgereikt. Het beeldje hoort bij de titel ‘persoon van het jaar’ van de multiculturele stichting Damsko. De Surinaamse gemeenschap is trots op de Rotterdammer en dankt hem voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. In 2010 bemachtigt hij een plekje in een boek over 25 wereldwijde uitblinkers van Indiase afkomst.

Maar achter de schermen rommelt het. Opnieuw ligt een familielid onder de loep bij de opsporingsdiensten: ditmaal is het Viren, een zoon van Chan. Hij komt in 2006 bovendrijven in een onderzoek naar cocaïnehandel vanuit Brazilië naar Europa. Volgens justitie maakt hij deel uit van de organisatie die het drugsgeld in Nederland witwast. Opvallend zijn vooral de grote bedragen – tienduizenden euro’s – die hij aan de bendeleider leent. Over de telefoon, die wordt afgetapt door de politie, voeren de twee allerlei gesprekken in versluierde taal.

Stroom van cash

De Rotterdamse rechtbank veroordeelt Viren M. in 2009 tot achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Maar het bewijs lijkt wankel. Als de hij in hoger beroep gaat, haalt hij alsnog zijn gelijk. Er zijn overeenkomsten met de zaak van zijn oom: opnieuw gaat het over witwassen en cokehandel, maar opnieuw eindigt een jarenlang proces in vrijspraak.

Dat de autoriteiten bovenop Suri-Change zitten, heeft ook te maken met al het contante geld dat bij de kantoren de loketten passeert. De stroom van cash naar Suriname wordt als extreem gevoelig beschouwd voor criminaliteit en ligt daarom onder een vergrootglas. Om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, moeten alle financiële instellingen ‘ongebruikelijke transacties’ melden. Bedragen van boven de 2000 euro, bijvoorbeeld.

Suri-Change lijkt hier geregeld de mist in te gaan. In 2014 legt De Nederlandsche Bank het bedrijf daarom een boete van 20.000 euro op. Drie jaar later vallen de autoriteiten binnen vanwege een grootschalig onderzoek naar witwassen bij geldwisselkantoren. De focus ligt opnieuw op niet-gemelde transacties. Een inval die overigens afloopt met een sisser: een strafrechtelijk onderzoek blijft uit.

‘Senioren die geld overboeken’

Dat onderzoek komt er in 2023 alsnog. Opsporingsdiensten vallen in maart wederom bij het geldwisselkantoor binnen. Volgens Suri-Change heeft dat te maken met ongebruikelijke transacties die niet zijn gemeld, maar het OM gaat een stap verder: het bedrijf zou jarenlang als ondergrondse bankier hebben gefungeerd waarbij de witgewassen miljoenen vermoedelijk afkomstig zijn uit de cocaïnehandel. Vijf mannen – onder wie Chan, Viren en een andere zoon – zitten kortstondig vast. Justitie legt beslag op 42 woningen met een geschatte waarde van 25 miljoen euro.

Opnieuw moeten familieleden achter Suri-Change hun onschuld bewijzen. Maar dat doen ze vol vertrouwen, laten ze via hun advocaat Ayse Çimen weten. “Dat Suri-Change criminelen zou bedienen, wordt betwist. Dat beeld is onjuist. Onze diensten worden voornamelijk gebruikt door Nederlanders met een migratieachtergrond en senioren die geld overboeken naar bijvoorbeeld familieleden in het buitenland.”

En dat niet alleen, er wordt samengewerkt met ambassades en overheden. Zelfs de Nationale Politie blijkt al jarenlang een klant te zijn van het geldwisselbedrijf (zie kader). Als agenten bij doorzoekingen in strafzaken op buitenlands geld stuiten, wordt dat zogezegd ‘ad hoc’ bij Suri-Change omgewisseld. Suri-Change verwijst in een schriftelijke reactie nadrukkelijk naar deze deal. Want hoe schimmig kan een bedrijf zijn als het zaken doet met nota bene de politie?

Zonder opzet

Het klopt dat ongebruikelijke transacties niet altijd op de juiste manier zijn gemeld, stelt de advocaat van het bedrijf. “Maar het blijft mensenwerk. Waar mensen werken, worden ook fouten gemaakt. Zonder dat enige opzet aan de orde is.” De prangende vragen van justitie rond het vermeende ondergrondse bankieren zouden inmiddels zijn opgehelderd.

Suri-Change worstelt met het ‘imago van schimmigheid’ dat rond de branche van geldtransactiekantoren hangt. “Dat is niet terecht.” Het bedrijf verwijst daarbij ook naar de eerdere veroordelingen van Moeni en Viren en benadrukt dat beide mannen uiteindelijk zijn vrijgesproken. Çimen: “Deze vrijspraken sterken cliënten in de gedachte dat ook in dit geval hun onschuld zal blijken wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.”