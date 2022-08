Supermarktprijzen bijna een vijfde hoger: gezinnen op jaarbasis 1500 euro meer kwijt

Beeld ANP / Robin Utrecht

Het gaat om een gemiddelde, dus de verschillen tussen producten kunnen groot zijn. Zo zijn pasta, keukenpapier en brood veel meer in prijs gestegen dan gemiddeld. Ook vlees, vis en zuivel zijn al flink duurder geworden. Chocolade, bananen en schoonmaakartikelen zijn dan weer niet of nauwelijks in prijs gestegen.

Volgens Norman Buysse, bedrijfsadviseur bij GfK, doen supermarkten dat uit strategische overwegingen. “Bananen zijn voor hen een heel belangrijk product. Ze worden veel verkocht en liggen aan het begin van de supermarkt. De veronderstelling is dat supers met bananen voorzichtig zijn om zo niet als te duur te worden gezien. Maar bijvoorbeeld het transport van bananen is ongetwijfeld duurder geworden.” Andere producten die achterbleven bij de prijsstijgingen waren chocolade en schoonmaakspullen.

Tekorten

Bruysse verwacht dat door tekorten aan arbeid, grondstoffen en energie de prijzen nog in hetzelfde tempo kunnen blijven doorstijgen. Graan is sinds de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld veel schaarser is geworden. “Op die belangrijke gebieden zie ik nog niet veel verbetering.”

Voor een gezin met vier personen kan een bezoekje aan de supermarkt nu heel snel in de papieren lopen. “Gemiddeld gaven zij op jaarbasis zo’n 7000 tot 8000 euro uit aan boodschappen,” zegt Buysse. “Zij betalen al snel zo’n 1500 euro meer voor dezelfde boodschappen dan een jaar geleden.”

Mensen in de knel

Voedselbanken krijgen sinds begin dit jaar 15 procent meer aanvragen. Het gaat veelal om ‘gewone’ werkenden, met wie het tot een jaar geleden best oké ging, maar die nu het financiële plaatje niet meer krijgen rondgebreid. In Amsterdam, waar het leven duur is, is het voor een nog grotere en groeiende groep moeilijk zich staande te houden.

