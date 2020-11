Supermarkten mogen vanaf 2024 geen tabak meer verkopen

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Eerst gaat per 2023 de online verkoop in de ban. De maatregelen zijn een uitwerking van het nationaal preventieakkoord, waarin staat dat het aantal verkooppunten van tabak de komende jaren omlaag gaat.

Uiteindelijk zullen later ook de tankstations volgen, maar dat zal niet voor 2030 zijn, aldus de ingewijden.

Staatsecretaris Blokhuis (Preventie) heeft al aan het begin van deze kabinetsperiode de oorlog verklaard aan het roken. Niet veel later sloot hij een breed preventieakkoord waarin is afgesproken dat in 2040 kinderen niet meer beginnen met roken en dat zwangere vrouwen niet meer roken. Ook staat er dat het aantal rokende volwassenen moet dalen naar maximaal 5 procent (nu iets minder dan een kwart).

Blokhuis houdt vooralsnog voet bij stuk: de Rijksoverheid heeft vanaf 1 april 2020 de accijns op tabak verhoogd. Ook zijn sigaretten, shag, sigaren, e-sigaretten en aanverwante producten niet meer te zien bij de verkooppunten, bijvoorbeeld in supermarkten. Verder krijgen de verpakkingen dezelfde donkergroen-bruine kleur. Ook zijn vanaf het schooljaar 2020/2021 alle schoolterreinen rookvrij.