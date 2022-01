Supermarkten: leveranciers misbruiken prijsstijgingen, boycot A-merken mogelijk

Een distributiecentrum van Albert Heijn draait op volle toeren. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Nederlandse supermarkten noemen liever geen namen van leveranciers waarmee ze momenteel in de clinch liggen over de nieuwe prijzen van hun A-merken. Die onderhandelingen zijn pittig, want door gestegen grondstofprijzen en hogere productie- en transportkosten ontkomen die leveranciers niet aan het vragen van hogere prijzen. Maar volgens de supermarkten gooien sommige producenten er met opzet een extra schep bovenop.

“Ik weet zeker dat ze extra marge proberen te vangen”, vertelt Ton van Veen, financieel topman van Jumbo. “Sommige prijzen liggen beduidend hoger dan wat de markt en het inflatieniveau aangeven. Een deel kunnen we zelf verwerken, maar het houdt een keer op. We kunnen dit niet doorberekenen aan onze klanten’’,

De hoge prijzen kunnen volgens Van Veen zelfs leiden tot een boycot van bepaalde A-merken. “Vanuit de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen kan ik geen namen noemen, maar als we er niet uitkomen, kan het inderdaad zo zijn dat we tijdelijk een aantal merken niet verkopen.”

Geen Nutella

In België is het al zover. De afgelopen weken kwam het tot een botsing tussen de Belgische supermarktketen Colruyt en voedingsreuzen Ferrero en Mondelez. Tientallen producten van hun merken Nutella, Milka en Lu verdwenen uit de schappen.

Of het in ons land zover komt, zal moeten blijken. Het onderhandelingsspel wordt hard gespeeld, aangezien supermarkten uit concurrentieoverwegingen hun prijzen richting de klant zo min mogelijk omhoog willen gooien. Ook verschillende supermarkten die bij inkooporganisatie Superunie zijn aangesloten, geven aan dat sommige producenten een wel erg hoge prijs rekenen. Bij Superunie zelf willen ze niets zeggen.

Marktleider Albert Heijn laat via een woordvoerder weten dat grotere leveranciers van A-merken dit jaar inderdaad extra prijsverhogingen willen doorvoeren. “We begrijpen dat vanwege de inflatie in sommige situaties prijsstijgingen onvermijdelijk zijn. Maar juist om die inflatie niet verder te laten oplopen willen we extra prijsstijgingen zoveel mogelijk voorkomen.”

Unilever, producent van honderden bekende merken als Dove, Conimex en Calvé, liet eerder al weten de prijzen omhoog te moeten gooien om uit de kosten te komen. Het bedrijf wil niet ingaan op de huidige onderhandelingen met de supermarkten.