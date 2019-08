Supermarkt Deen roept vleesproducten terug om poepbacterie

Beeld ANP

Het eten van deze producten kan maag- en darmklachten veroorzaken.

Het gaat om de Deen tartaar, de Duitse biefstukken van de supermarkt, filet americain en filet americain peper met een houdbaarheidsdatum tot en met 16 augustus 2019. De vleeswaren kunnen worden teruggebracht naar de supermarkt. Het aankoopbedrag wordt dan teruggegeven.

Bij een pompstation van Waternet werd dinsdag ook de poepbacterie aangetroffen. Het is onduidelijk hoe deze bacterie in het water is gekomen.