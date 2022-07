Supermaan is woensdag goed te zien aan de heldere hemel

Beeld ANP

Bij een supermaan is de afstand tot de aarde kleiner dan bij een volle maan. De supermaan lijkt daardoor 7 procent groter en 14 procent helderder in vergelijking met een gewone volle maan. “Door de helderheid van de supermaan zijn de details op de maan zelf, zoals kraters, minder goed te zien,” zegt Vincent Cuijpers van Sterrenwacht Maasduinen. De maan komt om 22.30 uur op en gaat de volgende ochtend om 04.21 uur weer onder.

De weersvoorspelling belooft veel goeds. “Af en toe zijn er wel wat wolkenvelden, maar zeker in de loop van de nacht zal het erg helder zijn,” zegt Raymond Klaassen van Weerplaza. Mocht je van plan zijn om woensdagnacht de supermaan te bewonderen in je achtertuin, houd dan rekening met een minimale temperatuur tussen de 10 en 15 graden.

320 ritjes naar Franse kust

Gemiddeld is de afstand tussen de maan en de aarde 384.000 kilometer. Dat staat gelijk aan een kleine 320 ritten met de auto van Amsterdam naar de zuidkust van Frankrijk. Bij een supermaan staat de maan dichterbij, op ongeveer 357.000 km van ons vandaan. Dat scheelt ongeveer 27.000 km, oftewel 23 keer een tripje naar Montpellier.

De supermaan in juli wordt ook wel de supergraanmaan of superdondermaan genoemd. Dat komt omdat in deze tijd van het jaar de eerste graansoorten geoogst kunnen worden. De tweede naam is gegeven omdat het regelmatig flink kan onweren in deze zomerse julimaand.

Aardbeimaan

De vorige supermaan was te zien in de nacht van 14 op 15 juni. Dat werd ook wel de aardbeimaan genoemd, omdat het de eerste volle maan was van de meteorologische zomer, die op 1 juni begon. Tijdens de maand juni oogst men in het noordoosten van de Verenigde Staten immers aardbeien, vandaar de bijnaam.

