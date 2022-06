Supermaan begin deze week goed te zien vanwege opklaringen

Een volle maan voorafgaand aan een maansverduistering. Beeld ANP / EPA

De supermaan zal dinsdag om 13.52 uur helemaal vol zijn. Omdat de maan midden op de dag helemaal vol is, zal de supermaan zowel de nacht ervoor als erna goed zichtbaar zijn.

Een supermaan komt maar een paar keer per jaar voor. De maan is groter als gevolg van de eivormige baan die de maan om de aarde aflegt. Tijdens een supermaan staat de maan ongeveer 27.000 kilometer dichter bij de aarde dan gemiddeld.

De supermaan wordt ook wel een superaardbeienmaan genoemd, omdat deze te zien is aan het begin van het aardbeienseizoen. Een volle maan in juni wordt ook wel roosmaan of warme maan genoemd, vanwege de start van het rozenseizoen en het warme zomerweer.

In het zuiden van het land is de grootste kans om de supermaan goed te zien.