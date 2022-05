Sunweb versnelt inperken vliegreizen vanwege druktecrisis Schiphol

Sunweb begint komende maand met treinreizen naar Bari Beeld Getty Images

Begin dit jaar bood Sunwebtopman Mattijs Ten Brink in deze krant de kat de bel aan. De tweede touroperator van ons land gaat vanwege het milieu en de oplaaiende discussie over duurzaam reizen, minder op vliegvakanties leunen en meer alternatieven in de online reisgidsen zetten.

De eerste stap wordt nu versneld gezet vanwege de druktechaos op Schiphol die ook de klanten van Sunweb treft. Komende maand vertrekken vanuit Amsterdam, Utrecht en Arnhem de eerste vakantietreinen met klantne van reisdochter Eliza was here richting het Italiaanse Bari.

Het is een eerste aanzet, zegt Ten Brink. “Daarmee haal je mensen misschien nog niet massaal uit het vliegtuig of de eigen auto. Maar je laat ze zo wel wennen aan het product trein. Later dit jaar maken we meer stappen. Deze winter beginnen we met treinen richting de Alpen. Winterbestemmingen liggen mooi dichtbij voor de nachttrein. Zomer 2023 breiden we uit met nachttreinen naar Zuid-Frankrijk en Italië, waarmee we tienduizenden mensen uit het vliegtuig kunnen halen.”

Trein kopen

“We zijn in vergaande gesprekken met treinaanbieders, bedrijven die het makkelijk maken om internationaal te boeken en verbindingen aan elkaar te knopen. Of met ons in staat zijn hele treinen aan te bieden. Ik wist niet eens dat je zelf een trein kunt kopen, je gewoon een slot (vertrek- en aankomsttijden —red.) aanvragen, de spoorwegmaatschappij hangt er een locomotief voor en dan ga je op weg. We kwamen in een heel nieuwe wereld terecht.”

Bij de trein zal het niet blijven. “We beginnen nu met de trein maar we zijn al een van de grootste aanbieders van busvakanties. Zeker moderne bussen zijn al heel zuinig en een goed alternatief voor auto en vliegtuig. En we blijven kijken naar dichtbijvakanties in eigen land en de buurlanden, met alternatief vervoer.”

Onlangs maakte ook marktleider TUI bekend voor stedenreizen in eigen nachttreinen te stappen, na het eerdere pleidooi van Ten Brink. “Soms moet je er vroeg bij zijn om de steen in de vijver te gooien en het gesprek op gang te krijgen,” zegt hij lachend. “Maar dit is geen concurrentieslag. Dit moeten we in de reiswereld van elkaar leren, desnoods door samen op te trekken. Deze verandering is in ons aller belang, van de sector en van de samenleving. ”

“Niet bij bij iedereen zal dit vriendelijke reacties opleveren. Er zullen vast mensen klaar staan dat het aanbod niet genoeg is, treinreizen lang duurt, te duur of te ingewikkeld is. Dat gaan we niet veranderen. Maar zonder te beginnen, los je nooit iets op.”

Vliegstress

Alternatieven voor vliegtuig en eigen auto zijn ook nodig, zegt Ten Brink die tot 2019 luchtvaartmaatschappij Transavia leidde en daarvoor carrière maakte bij KLM. Niet alleen omdat de trein milieuvriendelijker is dan het vliegtuig maar ook vanwege de druktechaos op Schiphol. “Met alle stress rondom vliegen is het goed dat er alternatieven komen.”

Door de enorme wachtrijen op de luchthaven missen ook Sunwebreizigers regelmatig hun vlucht - of gaan ze zonder koffer op vakantie. “Ik lees bij Schiphol nog steeds het advies om twee uur van te voren te komen. Maar dan ben je gewoon te laat. Wij adviseren anders en dat zou Schiphol ook moeten doen.”

Naast alternatieve reismanieren zoekt Sunweb met Transavia, Brussels Airlines en het Duitse Eurowings actief naar alternatieven voor het overvolle Schiphol. “We zijn voor deze zomer zeer bewust bezig alternatieven op regionale vliegvelden te zoeken. Een behoorlijke hoeveelheid klanten boekt al via Duitse luchthavens.”

Olietanker

“Het is nu op Schiphol letterlijk: twee stapjes vooruit, en eentje achteruit. De urgentie moet echt verbeteren. “Ik wil iedereen een laatste kans geven om het recht te trekken. Maar het is een olietanker op weg naar de rotsen. Die is niet morgen al uit de gevarenzone getrokken. En het kabinet houdt zich heel onzijdig. Dat beeld is desastreus.”

Nu het nieuwe kabinet dit jaar knopen wil doorhakken over de toekomst van de luchtvaart, Schiphol en ‘vakantievliegveld’ Lelystad Airport, vindt Ten Brink dat beter gekeken moet worden naar de belangen van vakantiegangers. “We moeten echt binnenkort het debat voeren of we de schaarse ruimte op Schiphol benutten voor al die internationale overstappers of voor onze eigen vakantievluchten.”