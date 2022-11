Sunweb blaast plan wintersporttrein af; auto of vliegtuig zou goedkoper zijn

Beeld Mauritius Images GmbH/ANP

Sunweb, de nummer twee van Nederland, wilde dit winterseizoen met eigen nachttreinen vanaf Amsterdam naar wintersportbestemmingen in de Franse Alpen pendelen. Concurrent TUI gaat begin volgende maand wel met eigen skitreinen rijden.

“Deze winter beginnen we met treinen richting Alpen Winterbestemmingen liggen mooi dichtbij voor de nachttrein,” aldus Sunwebtopman Mattijs Ten Brink dit voorjaar in Het Parool. “Ik wist niet eens dat je zelf een trein kunt kopen en daarvoor vertrek- en aankomsttijden kunt aanvragen. De spoorwegmaatschappij hangt er een locomotief voor en dan ga je op weg. We kwamen in een heel nieuwe wereld terecht.”

Maar het is niet gelukt. “We hoopten met de wintersporttrein naar de Franse Alpen iets toe te voegen,” aldus Ten Brink nu. “Om iets te bieden wat er nog niet was en waarvan we weten dat er veel vraag naar is. We wilden dat doen binnen het budget van onze klanten en met een product waar we achter kunnen staan.”

Ingewikkelde klus

Dat dat niet is gelukt, is voor een deel het gevolg van de oorlog in Oekraïne en de als gevolg daarvan fors gestegen energieprijzen, zegt Ten Brink. “Het is ook echt ingewikkeld. Je moet bij alle verschillende lokale spoorwegbedrijven zijn en overal goedkeuring krijgen. Europa heeft hier echt nog wel een stap te zetten.”

Sunweb wilde met de skitrein ‘tienduizenden mensen uit het vliegtuig halen’ en hen niet alleen een milieuvriendelijker alternatief, maar ook een uitweg uit de druktechaos op Schiphol bieden. Of de plannen doorgaan om vanaf volgend jaar zomer het aanbod uit te breiden met nachttreinen naar Zuid-Frankrijk en Italië, is nog niet duidelijk. “We blijven erop inzetten en kijken of we het volgend jaar winter wel voor elkaar kunnen krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat het op redelijk korte termijn gaat lukken, maar deze winter in elk geval nog niet.”

De mededeling komt op een pikant moment. Juist donderdag reist de hele Nederlandse reisbranche, inclusief Ten Brink, per trein naar Bremen voor een congres van branchevereniging ANVR.

Niet veel duurder

Marktleider TUI zet deze winter wel eigen skitreinen in, naar Oostenrijk. Van de tegenslagen die Sunweb ziet, merkt de reisgigant niets. “Wij hebben niet het het idee dat de trein veel duurder is,” zegt woordvoerder Petra Kok. “Met de auto naar de wintersport kost ook meer geld, vanwege de hoge benzineprijzen. En van vliegen naar de wintersport zijn we sowieso geen voorstander.”

De eerste TUI-trein vertrekt net voor kerst uit Amsterdam en rijdt via Utrecht naar skibestemmingen in Oostenrijk. Tot eind maart rijdt de skitrein wekelijks. “Wij zien best wel belangstelling, er is wel degelijk markt voor. Maar het mag best meer bekend worden.”

Dat Sunweb de plannen nu afblaast, vindt Kok dan ook jammer. “Dat zou juist goed zijn geweest om de trein als alternatief breder bekend te maken.”

TUI bood in het voorjaars- en zomerseizoen al stedentrips aan met eigen treinen naar Praag, Wenen, Venetië, Innsbruck, Verona en Milaan. Het reisconcern maakt daarbij gebruik van de diensten van spoorvervoerder Green City Trips. “Die regelen de wagons, de locomotief en de ruimte op het spoor. Dat is niet eenvoudig. Je kunt dat niet als reisorganisatie zo maar even zelf doen.”