Succesvol experiment: riffen van dode perenbomen zijn walhalla voor dieren in de Waddenzee

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Nioz) gooide in april dit jaar een aantal oude perenbomen in de Waddenzee. En wat blijkt: al na enkele maanden zijn die getransformeerd in een walhalla voor mossels, oesters en ander zeeleven. Een succesvol experiment, vinden de onderzoekers.

Vroeger dobberde er nog weleens drijfhout, steen en schelpen de Waddenzee in, aangedreven vanuit Engeland of Scandinavië. Na verloop van tijd zinkt en transformeert dit in kleine stukjes rif, waar allerlei zeedieren van profiteren. Tegenwoordig is de Waddenzee zo afgesloten van andere wateren dat natuurlijk drijfhout niet meer zo snel voorkomt en de zee voornamelijk bedekt is met zand.

“We waren allemaal nieuwsgierig naar wat er zou gebeuren als we weer oud materiaal in het water zouden gooien,” vertelt Jon Dickson, promovendus bij het Nioz. “Duizend jaar geleden waren hier veel meer en grotere vissen, er waren zelfs walvissen.” Doordat er steeds meer zand in de Waddenzee terechtkomt zijn er minder plekken voor vissen om zich voort te planten of te schuilen. Niet echt goed dus voor de biodiversiteit.

Vijf keer zoveel vissen

De onderzoekers maakten daarom riffen van perenbomen. “We moesten iets bouwen dat overeind blijft staan en niet direct bedekt zou worden door zand. Toen kwamen we op het idee om een aantal piramides van bomen te bouwen. Deze zakken wel iets in het zand, maar er blijft nog genoeg ruimte over voor leven om te groeien.”

En waarom perenbomen? Allereerst omdat oude fruitbomen minder fruit produceren en dan vaak op de brandstapel belanden of worden weggegooid. Zonde, vonden de onderzoekers. “Daarnaast zijn perenbomen hardhout, en daardoor beter bestand tegen paalworm. Het hout kan onder water wel 20 tot 50 jaar goed blijven,” aldus Dickson.

De 32 piramides van perenbomen werden in april dit jaar de Waddenzee in gekieperd. In augustus visten de onderzoekers de boompjes op. De resultaten waren volgens Dickson ‘vrij spectaculair’. “We ontdekten ontzettend veel leven op de boomriffen.” Zo vonden ze mosselen, oesters, mosdiertjes, anemonen, zeepokken en macroalgen op het hout. “Maar de echte verrassing was dat we vijf keer zoveel vissen in het boomrif aantroffen dan op het zand eromheen.”

Noordzee

Volgens Dickson waren er niet alleen meer (soorten) vissen, maar waren de vissen uit het boomrif ook groter, dikker en ouder.

De 32 piramides van perenbomen, die door Dickson ook wel een soort ‘organische kerstbomen’ worden genoemd, zijn direct na het opvissen terug in het water gegooid en blijven minstens tot volgend jaar op de bodem van de Waddenzee liggen. “Dit experiment is een pilot, daarna is het aan Rijkswaterstaat en andere instanties hoe het verder zal gaan.” Omdat het zo goed gaat, wordt nu uitgezocht of het aanbrengen van bomenriffen ook een optie is voor herstel van de onderwaternatuur in de Noordzee.