‘Stuntelende’ Wiebes zit op de schopstoel

Dinsdagavond wacht VVD-minister Eric Wiebes een loodzwaar debat over de aardbevingsoverlast in Groningen. Op verzoek van de Tweede Kamer moet Wiebes, met premier Mark Rutte en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), verantwoording afleggen over de aanpak van de schadeafhandeling en de versterking van duizenden huizen in de gasprovincie.

Nadat het dorpje Westerwijtwerd anderhalve week geleden is opgeschrikt door de op twee na zwaarste aardbeving ooit in Groningen, ligt Wiebes onder vuur. Eerst sprak hij tot woede van de Groningers over een ‘bevinkje’. Dat was ‘een verspreking’, zei hij later. Vervolgens kwam het Staatstoezicht op de Mijnen met een vernietigend advies waarin de aanpak van de minister tot nu toe wordt gekraakt.

“Hij heeft de veiligheid van Groningers nodeloos in gevaar gebracht,” vindt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. “De versterkingsaanpak van Wiebes loopt helemaal vast, het vertrouwen is weg.” Duizenden schademeldingen zijn nog niet afgehandeld en de versterking van huizen – noodzakelijk om slachtoffers bij een nieuwe beving te voorkomen – verloopt te traag.

Portefeuille uitgekleed

Of de oppositiepartijen morgen het vertrek van Wiebes eisen, willen ze nu nog niet zeggen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: “Maar wéér debatteren, wéér demonstreren, wéér alle mooie woorden beluisteren en wéér teleurgesteld worden... Het is een misselijke vicieuze cirkel.”

Ook binnen de coalitie zwelt de kritiek aan. “Zijn gestuntel straalt af op het kabinet,” zegt een bron. “Je staat toch met hem op één foto.”

Niet alleen zijn falende aanpak in Groningen wordt hem aangerekend, ook de manier waarop hij met het klimaatbeleid omgaat. Zo zou Wiebes tot op het laatste moment hebben vastgehouden aan het door hem zelf bedachte CO2-boetesysteem voor bedrijven, terwijl de rest van de coalitie een CO2-belasting wil invoeren.

Ondertussen heeft het kabinet de portefeuille van Wiebes stapje voor stapje uitgekleed. Begin vorig jaar nam staatssecretaris Mona Keijzer al een aantal taken over, officieel omdat de minister zijn handen vol had aan Groningen en het klimaatbeleid.

Vorige maand besloot de ministerraad dat collega-minister Kajsa Ollongren verantwoordelijk wordt voor de versterkingsoperatie in Groningen.

Waardedaling compenseren

“Voor die overdracht aan Ollongren is gekozen omdat hij slecht ligt bij de regionale bestuurders in Groningen,” zegt een andere coalitiebron. “Wiebes is toch een beetje de vreemde eend in de bijt. Hij gedraagt zich als een wereldvreemde professor. Dat gebrek aan empathie is problematisch in dit dossier.”

Premier Rutte zit niet te wachten op het vertrek van nóg een VVD’er. Eerder deze kabinetsperiode moesten VVD-minister Halbe Zijlstra en VVD-staatssecretaris Mark Harbers het veld ruimen. Daarom is de kans groot dat Wiebes snel tegemoetkomt aan wensen van de Groningers, in een poging de gemoederen te sussen.

De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, heeft onlangs een reeks eisen verwoord. Kleine en eenvoudige schades tot 10.000 euro moeten na een melding direct worden vergoed. Ook wil Paas dat de waardedaling van huizen meteen wordt gecompenseerd.

Het Staatstoezicht op de Mijnen stelt bovendien dat het nodig is om de gaswinning sneller naar een veiliger niveau terug te brengen.