Stuk minder positieve tests afgelopen week, meeste besmettingen binnenshuis

Een traumahelikopter vertrekt met een coronapatiënt aan boord vanaf het Ziekenhuis Máxima MC Veldhoven naar Duitsland. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Het aantal nieuwe ziekenhuis‐ en ic‐opnames lag ook lager dan een week eerder. Het aantal opnames op de verpleegafdelingen ging van 1838 naar 1503. Op de ic werden 297 nieuwe patiënten opgenomen (dat was 337). Ook werden er minder nieuwe verpleeghuizen met coronabesmettingen gemeld. De dalende cijfers zijn volgens het RIVM ‘een eerste effect’ van de lockdown die op 15 december inging.

Het aantal geregistreerde sterfgevallen nam wel toe, van 621 naar 743. Vermoedelijk is dat een onderschatting van het totaal, omdat niet alle sterfgevallen door corona bij de GGD’en worden gemeld.

Minder mensen vonden afgelopen week de weg naar de teststraat, het waren er ruim 340.000 (min 8 procent). Volgens het RIVM is dat mogelijk deels het gevolg van het feit dat minder mensen covid-achtige klachten hebben. In de Infectieradar van het instituut is dat ook terug te zien.

Binnenshuis

Verreweg de meeste besmettingen die te herleiden zijn tot een bron, vinden nu binnenshuis plaats. Dat blijkt uit de resultaten van het bron- en contactonderzoek. Bijna de helft van alle besmettingen liep via directe huisgenoten, 35,6 procent via bezoek. De GGD slaagde er in ruim 60 procent van de gevallen in om een bron van de besmetting te herleiden. Dat is fors meer dan gebruikelijk in de tweede golf. De reden dat het bron- en contactonderzoek effectiever is, is vermoedelijk dat mensen minder contacten buitenshuis hebben.

Het meest recente reproductiegetal (R) dat door het RIVM berekend kon worden (voor 25 december) ligt op 0,95. Dat is iets hoger dan een week eerder, toen het op 0,91 lag. Bij een R onder de 1, neemt de epidemie in omvang af.

Dagtoename

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is de afgelopen 24 uur toegenomen met 4986 nieuwe besmettingen, meldt het RIVM. Dat is minder dan maandag toen er 5499 nieuwe besmettingen werden genoteerd.

Amsterdam telde wederom de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad zijn 256 inwoners positief getest. In Den Haag kwamen 112 besmettingen aan het licht. Rotterdam volgt met 79 nieuwe gevallen. Het is de eerste keer sinds 14 september dat het cijfer in de Maasstad onder de honderd blijft. In Eindhoven en Almere steeg het aantal besmettingen afgelopen etmaal met 78.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is verder toegenomen tot 2640. Dat zijn er 12 meer dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 695 op intensivecareafdelingen, 7 minder dan de voorgaande dag. Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen liggen nu 2640 coronapatiënten.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 153, het hoogste aantal in bijna een week. Maar dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de laatste 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven en verwerkt in de statistieken. Op maandag waren 50 sterfgevallen gemeld en op zondag 54.