Studentenvereniging Vindicat schrapt alle feesten: ‘Excuses voor het wangedrag’

De vereniging is ‘zeer geschrokken en ontdaan’ door wat er vrijdag is gebeurd na afloop van een feest in het Zilvermeer in natuurgebied Kardinge. Daar ontstond een grimmige en onveilige sfeer en werden vernielingen gepleegd aan stadsbussen. “Hierbij is sprake geweest van wangedrag door leden van onze vereniging, waardoor omwonenden van de feestlocatie, reizigers en personeel van Qbuzz overlast hebben ondervonden,” schrijft de rector in een persbericht.

Vindicat heeft excuses gemaakt aan de betrokken partijen ‘want dergelijk gedrag heeft binnen de vereniging geen plaats.’ De vereniging meldt dat ze ‘alles in het werk stellen om de veroorzakers van de overlast te identificeren en daaromtrent gepaste maatregelen nemen.’ Ze ‘baalt er enorm van’ dat ze weer negatief in de belangstelling staat. ‘We zullen in de komende maanden dan ook alles doen wat wij kunnen om te laten zien dat deze gebeurtenissen geen representatief beeld van onze vereniging schetsen.’

Extra debat

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen had al een zeilevenement komende vrijdag met aansluitend een groot feest van Vindicat geannuleerd. In aanloop naar toekomstige evenementen moet volgens hem ‘eerst worden gekeken hoe die op een acceptabele wijze kunnen plaatsvinden.’

Zowel oppositie- als coalitiepartijen in de gemeenteraad zijn klaar met Vindicat en riepen de burgemeester op om druk op de vereniging te zetten. Voor morgen is er een extra raadsvergadering aangevraagd. De acht partijen willen tot een besluit komen over de manier waarop Vindicat aangepakt moet worden.

Cultuurverandering

De burgemeester schreef gisteren in een brief aan de gemeenteraad dat de komende periode ‘wordt bekeken welke stappen gezet kunnen worden om het grensoverschrijdend gedrag in de toekomst aan te pakken, daarbij gaat het om een verdergaande cultuurverandering binnen de vereniging. Deze tijd moet worden gebruikt om goede afspraken te maken over het gedrag bij toekomstige evenementen. Allereerst is Vindicat daarbij aan zet,’ aldus de burgemeester.

De studentenvereniging heeft daarop dus in samenspraak met de gemeente besloten om alle activiteiten tot nader order te schrappen, zo schrijft de rector gisteravond in een bericht.

Experts

De gemeente huurt experts in om bij studentenverenigingen ‘een nodige cultuurverandering te bewerkstelligen.’ Grensoverschrijdend gedrag en gebrek aan zelfcorrigerend vermogen zijn daarbij belangrijke thema’s, volgens de burgemeester.

Eerder dit jaar lag het Amsterdamsch Studenten Corps onder vuur door de ‘dispuutkennismakingstijd’ waarbij grove mishandeling en vernedering plaatsvonden. Sommige nieuwe leden zijn hierdoor mank gaan lopen en hielden er striemen, blauwe plekken en andere wonden aan over.