Studentenorganisaties vrezen hogere studie-uitval door coronamaatregelen

Onderwijsinstellingen kampen al jaren met hoge aantallen studenten die in het eerste studiejaar stoppen met hun opleiding. Op universiteiten gaat het om gemiddeld 7 procent van de eerstejaars, op hbo’s om ongeveer 30 procent. Die percentages zullen dit jaar verder oplopen, vrezen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Zij luiden de noodklok en roepen de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen op om extra aandacht te besteden aan de begeleiding van eerstejaarsstudenten.

Om te voorkomen dat studenten al in het eerste jaar afhaken, is het belangrijk dat zij snel de weg leren kennen op hun nieuwe school of universiteit, blijkt uit een onderzoeksrapport dat de studentenvakbond vandaag publiceert. Ook sociale integratie speelt daarbij een grote rol, verklaart Freya Chiappino, vicevoorzitter van de LSVb. ,,Het is ontzettend belangrijk dat een eerstejaarsstudent met medestudenten in contact komt. Wij maken ons grote zorgen dat eerstejaarsstudenten áls ze al een studentenkamer hebben gevonden, geïsoleerd raken in hun nieuwe stad. Zonder fysieke introductieactiviteiten en colleges is het heel lastig om je nieuwe stad, onderwijsinstelling en medestudenten te leren kennen. Online is de drempel om elkaar op te zoeken veel groter.’’

Ontgroeningen

Vorige week leek het kabinet een streep te zetten door alle introductieweken voor nieuwe studenten op hogescholen en universiteiten. Uiteindelijk mogen introductie-activiteiten toch doorgaan, maar onder strenge voorwaarden. De introkampen en ontgroeningen van gezelligheidsverenigingen zijn bijvoorbeeld afgelast, net als activiteiten na 22 uur ‘s avonds. Alcohol is verboden.

In de praktijk gaat elke stad, universiteit en hogeschool echter verschillend met de coronaregels om, blijkt uit een inventarisatie van de studentenvakbond. Zo is de introductie van hogeschool HAN in Arnhem en Nijmegen volledig online, terwijl in Groningen wel behoorlijk wat fysieke activiteiten mogen doorgaan op 1,5 meter afstand. ,,De verschillen zijn te groot’’, aldus Chiappino. ,,Wij vinden dat álle nieuwe studenten recht hebben op een zachte landing.’’

De LSVb en het ISO hebben een handleiding gemaakt met adviezen voor onderwijsinstellingen om eerstejaarsstudenten tijdens de coronacrisis te helpen hun plek te vinden. Zo pleiten ze voor een buddysysteem en extra online vragenuren.

Prestatiedruk

Studentenorganisaties zijn bezorgd over het welzijn van studenten. Als gevolg van de coronapandemie wordt een groot deel van het onderwijs online gegeven en introductieactiviteiten gaan maar mondjesmaat door. ,,De prestatiedruk is al enorm. Wij denken dat dit schadelijk is voor veel studenten.’’

,,Door de hoge studielening die studenten moeten aangaan, is de druk om snel af te studeren enorm. En het begin van je studententijd, vaak in een nieuwe stad, is sowieso al spannend. Laat staan in een periode van sociale afstand en isolatie”, zegt vicevoorzitter Freya Chiappino van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). ,,Digitaal college volgen vraagt een heel ander soort energie van studenten. Op een nieuwe school of universiteit loop je tegen allerlei kleine dingen aan. Hoe vind je je weg in de bibliotheek? Hoe pak je die opdracht aan? Normaal kun je in de pauze van een college met medestudenten een moeilijk artikel bespreken dat je niet helemaal snapt. Online is de drempel om elkaar op te zoeken veel hoger.’’

De LSVb en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) roepen hogescholen en universiteiten op om komende tijd extra aandacht te besteden aan de mentale gezondheid van studenten. Ook willen ze dat onderwijsinstellingen voor goede studeerplekken zorgen. ,,Veel studenten zijn normaal gesproken aangewezen op studieplekken in de bibliotheek of elders buitenhuis omdat ze in een kleine studentenkamer wonen. Of ze wonen nog bij hun ouders, waar het vol is met broertjes en zusjes. Afgelopen tijd is gebleken dat studenten moeite hebben met thuis studeren’’, aldus Chiappino.

Daarnaast pleiten de studentenorganisaties voor extra persoonlijke begeleiding van studenten, van docenten, maar ook bijvoorbeeld van een mentor of buddy. ,,Juist wanneer het onderwijs op afstand is, is individuele aandacht van groot belang.’’

Feesten en drinken

Dat veel introductieactiviteiten niet of in zwaar afgeslankte vorm doorgaan, betekent volgens de LSVb en het ISO dat onderwijsinstellingen naar andere manieren moeten zoeken om te zorgen dat studenten elkaar leren kennen. Als dat niet kan in grote groepen, dan bijvoorbeeld met een etentje of rondleiding in klein gezelschap. Binding met medestudenten, de onderwijsinstelling en de stad maakt de kans op studie-uitval kleiner, blijkt uit een onderzoeksrapport dat de studentenorganisaties vandaag publiceren.

Bijna de helft van de studenten die stopt of switcht naar een andere opleiding noemt verkeerde verwachtingen als belangrijkste reden. Die verwachtingen betreffen niet alleen de studielast, maar ook de match met de onderwijsinstelling en een goed gevuld sociaal leven. 35 procent geeft aan gestopt of geswitcht te zijn vanwege gebrek aan motivatie. De manier van onderwijs en het niet thuis voelen bij een opleiding spelen daarbij een rol.

Of de coronamaatregelen ook tot mínder uitval kunnen leiden omdat studenten - bij gebrek aan feestjes en sociale activiteiten - meer tijd hebben om te studeren? ,,Voor sommige studenten helpt dat misschien wel’’, zegt Chiappino. ,,Maar het studentenleven draait om meer dan feesten en drinken. Veel studenten vinden tijdens de introductieweek aansluiting bij een sportvereniging of bijvoorbeeld een theatervereniging. Dat zorgt voor sociale cohesie en helpt de betrokkenheid van studenten te vergroten. Al met al vrezen wij dat het wegvallen van volwaardige introducties en de invoering van online onderwijs schadelijk zijn voor studenten.’’