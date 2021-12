Studentenbonden ontevreden met coalitieakkoord: te weinig compensatie voor leenstelsel

Studenten protesteren namens Young United en de LSVB tegen het leenstelsel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beeld ANP

Vanaf studiejaar 2023/2024 komt er een basisbeurs voor alle studenten, plus een inkomensafhankelijke aanvullende beurs, zo staat in het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord. Studenten die de afgelopen jaren onder het leenstelsel moesten lenen, krijgen compensatie in de vorm van korting op hun studieschuld of een studievoucher. Daarvoor wordt 1 miljard euro uitgetrokken door het nieuwe kabinet. Dat bedrag komt boven op het huidige budget voor studievouchers.

Die voucher bestaat ook op dit moment al voor studenten die onder het leenstelsel vallen. Het bedrag van 2000 euro kunnen die studenten gebruiken voor bijvoorbeeld nascholing.

Compensatie

Volgens de LSVb betekent de compensatieregeling uit het coalitieakkoord dat studenten omgerekend 3000 euro terugkrijgen: 2000 euro uit de huidige voucherregeling en daarnaast komt de 1 miljard extra compensatie neer op 1000 euro per student, aldus de vakbond. “Dat bedrag is wat ons betreft te laag,” stelt LSVb-voorzitter Ama Boahene. “Met dat bedrag kun je nog niet eens twee jaar collegegeld betalen. En dat terwijl studenten soms tienduizenden euro’s schuld hebben opgelopen.”

“Studenten zouden volledig gecompenseerd moeten worden,” vindt Job Vermaas (21), bestuurslid van Asva, de grootste studentenbelangenbehartiger van Amsterdam. “Zij moeten in dezelfde situatie komen als studenten voor en na het leenstelsel, die dus weinig of geen schulden hebben. Met dit coalitieakkoord zegt het kabinet tegen de pechgeneratie: zoek het maar uit.”

Amsterdamse woonprijzen

Voor veel Amsterdamse studenten gelden de hoge woonkosten als grote reden voor oplopende schulden, vertelt Vermaas. En die woningprijzen zullen ook na het afstuderen in de weg zitten. “Ik ken mensen met 80.000 euro schuld. Als je daardoor geen hypotheek kan krijgen, wat helaas gebeurt, blijf je achterlopen op afgestudeerden die een basisbeurs kregen.” Dat het leenstelsel wordt afgeschaft noemt Vermaas dan ook positief, maar hij blijft sceptisch. “Waarom pas in 2023/2024? Ik ben bang dat de basisbeurs op de lange baan wordt geschoven. ‘O, het is ingewikkeld. O, het duurt toch langer,’ hoor ik het kabinet al zeggen. En ondertussen blijven de schulden oplopen.”

Hoe het protest tegen de nieuwe plannen er op 5 februari precies uit gaat zien, weet Vermaas nog niet. “Maar het wordt een grote actie. Het is belangrijk om nu te laten zien dat we dit niet accepteren.”