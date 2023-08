Studentenbelangen-organisaties roepen op: introductie moet inclusiever en toegankelijker

Eerstejaars studenten tijdens de introductieweek in de Amsterdam in 2021. Beeld Ramon van Flymen/ANP

De introductieweek is voor de meeste studenten de feestelijke aftrap van hun studententijd, vol feestjes, leuke activiteiten en nieuwe vrienden. Maar voor sommige nieuwbakken studenten ligt de drempel voor de introweek te hoog, bijvoorbeeld doordat zij een fysieke beperking of chronische ziekte hebben, of snel overprikkeld raken.

Met hun specifieke behoeften wordt nog niet altijd genoeg rekening gehouden, zo stelt het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). Daardoor krijgen zij niet dezelfde vliegende start als hun medestudenten. Ontoegankelijke gebouwen, een te intensief programma of sociale drempels gooien roet in het eten. Ook blijkt dat studenten die geen alcohol drinken vaak buiten de boot vallen.

‘Voor aankomende studenten is de introductieweek een belangrijk moment om nieuwe vrienden te maken en de campus te leren kennen. Daarnaast weten we uit onderzoek dat de introductieperiode essentieel is voor het studieverloop en studentenwelzijn. Als studenten niet kunnen deelnemen aan de introductieweken beginnen ze hun studie met een 1-0 achterstand,’ schrijft Joyce van der Wegen, programmamanager van ECIO, in een persbericht.

Studenten met functiebeperking

Volgens Jorgen Blom, woordvoerder van mede-initiatiefnemer het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), krijgen de studentenbelangenorganisaties nog geregeld meldingen van studenten die niet (volledig) kunnen deelnemen aan het introductieprogramma.

Het gaat om een vrij grote groep: ruim een derde van de studenten gaf in een enquete van ECIO aan te studeren met een functiebeperking. Hoeveel van hen een melding hebben gedaan dat zij niet konden deelnemen aan een introductieweek, kon Blom niet zeggen.

Om hen tegemoet te komen heeft het ISO acht tips opgesteld waarmee introductiecommissies hun programma laagdrempeliger kunnen maken. Zo raden zij aan enkel locaties te kiezen die toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel of met een visuele beperking. Ook wordt commissies aangeraden om op drukke plekken een zogenaamde ‘prikkelarme ruimte’ te creëren, waar studenten met een energiebeperking op adem kunnen komen.

Tevens moeten commissies volgens het ISO duidelijk communiceren over het programma, zodat studenten zich daarop kunnen voorbereiden. Ook alcohol wordt aangestipt: commissies wordt op het hart gedrukt na de denken over hoe om te gaan met studenten die geen alcohol drinken, terwijl bij veel activiteiten doorgaans ruimschoots wordt geborreld.

Intreeweek

Jade Tijhuis, voorzitter van de commissie die de intreeweek van de UvA organiseert, laat weten op de hoogte te zijn van de oproep van de studentenbelangenverenigingen. Dit jaar zijn er enkele veranderingen doorgevoerd, vertelt zij.

“We hebben dit jaar op sommige evenementen ontprikkelruimtes gecreëerd, waar koptelefoons beschikbaar zijn voor mensen die even tot rust willen komen. Daarnaast is er een vertrouwensnummer, waarmee studenten anoniem contact kunnen opnemen met de decaan van de UvA als zij problemen ervaren.”

In voorgaande jaren werd al aandacht besteed aan toegankelijkheid, stelt Tijhuis. Zo wordt bij het aanmelden gevraagd naar bijzondere persoonlijke behoeften en wordt contact opgenomen met studenten met een hulpvraag om een persoonlijke oplossing te vinden.

Oproep komt vrij laat

Toch kan de commissie niet aan alle voorstellen van de belangenverenigingen voldoen, aldus Tijhuis. “Zij willen bijvoorbeeld graag dat mbo-studenten betrokken worden bij de introductieweken. Daar gaan wij als commissie helaas niet over, dat is een besluit dat vanuit de UvA moet worden genomen.”

Ook komt de oproep van de belangenorganisaties volgens Tijhuis vrij laat, waardoor niet alles meer in het programma kan worden opgenomen. “Maar de verdere aanbevelingen zullen volgend jaar zeker meegenomen worden.”

Een woordvoerder van de Vrije Universiteit laat desgevraagd weten de oproep van ECIO ‘met veel belangstelling gelezen te hebben’. De VU zal de aanbevelingen meenemen in het overleg met informatiepunt Studenten met een Functiebeperking, dat betrokken is bij de organisatie introductiedagen.

Welke stappen de universiteit concreet onderneemt om de introductieperiode toegankelijker te maken voor studenten met een hulpvraag, zei de woordvoerder niet.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: