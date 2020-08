Studenten willen halvering collegegeld: ‘Logisch om voor mindere kwaliteit minder te betalen’

College in je studentenkamer van 20 vierkante meter in plaats van in een zaal met honderden anderen: studeren ten tijde van een pandemie ziet er anders uit dan waarvoor veel studenten zich hadden aangemeld – en voor hebben betaald. Reden tot compensatie, vinden sommigen.

Bouke van Balen (22) studeert bèta-gamma aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en is voor zijn gevoel al meermaals getroffen in zijn studententijd. “Mijn lichting studenten en de lichting voor mij, waren de eersten die geen basisbeurs meer kregen. We hebben nooit korting op ons eerste studiejaar gehad. De minister wil ons afschepen met wat vouchers. Er zou geïnvesteerd worden in ons onderwijs, maar dat is ook niet gebeurd.”

Dus toen het kabinet aankondigde dat studenten in het nieuwe studiejaar mogelijk niet meer gratis in de spits zouden mogen reizen en dat online onderwijs wellicht een blijvertje is, startte Van Balen een petitie die tot nu toe drieduizend keer is ondertekend. Al dan niet als gevolg van de petitie, het ‘reisverbod’ is nu per 1 september opgeheven en studenten mogen deels terug naar de collegebanken.

Kwaliteit

Deels, dus nog niet volledig: reden voor Van Balen om een tweede petitie te starten. De inzet: halvering van het collegegeld voor het komende studiejaar. “Het lijkt erop dat universiteiten maximaal 30 procent van de colleges fysiek kunnen geven, de rest blijft online. Maar we hebben gemerkt dat de kwaliteit van onlinecolleges een stuk lager ligt. Het is toch logisch om minder te betalen voor een minder goed product?”

De tweede petitie van Van Balen is met driehonderd ondertekeningen tot nu toe minder succesvol, maar dat geldt niet voor de petitie van de 21-jarige Sema Keskin. De Tilburgse psychologiestudent is een andere petitie gestart om gedeeltelijk compensatie te vragen voor het collegeld van afgelopen studiejaar. Het resultaat: 33.000 ondertekeningen op het moment van schrijven.

‘Studenten zullen door uitval van colleges en afwezigheid van docenten hun lesstof minder goed begrijpen,’ schrijft ze in de petitie. Bovendien, zo benadrukt ze, heeft niet iedereen adequate mogelijkheden om thuis te studeren.

Anticoronapartij

Behalve de petities van Van Balen en Keskin zijn er meer pressiemiddelen om compensatie van het collegegeld af te dwingen. Tammie Schoots (25) studeert filosofie, Europese studies en rechten aan de UvA. Dit jaar voerde ze campagne om met haar anticoronapartij in de centrale studentenraad te komen. Daarbij was één van haar pijlers een halvering van het collegegeld voor komend jaar.

“Ik wilde dat die halvering vanuit de universiteit zelf zou komen,” zegt ze. “De UvA heeft, net als veel andere universiteiten, reserves die in de miljoenen lopen. Als er een moment is om die reserves aan te spreken, is het nu wel.”

Maar waarom toch die halvering? Schoots vindt dat de regering studenten in de coronacrisis niet adequaat heeft gecompenseerd. Bovendien, vindt ze, worden studenten in het onderwijs in toenemende mate als consumenten behandeld. “Als je dan vervolgens half onderwijs krijgt, studenten ontevreden zijn en hun cijfers omlaag schieten, is het toch gek dat je de volledige prijs moet betalen?”

Schoonmakers

Emma Fuchs (23), voorzitter van studentenvakbond Asva, snapt waar de geluiden vandaan komen. “Er zit wat in dat je voor fysiek onderwijs hebt betaald, geen digitaal onderwijs.” Ze heeft echter kritiek op de aanpak van Schoots. “Dit soort zaken wordt geregeld op landelijk niveau, niet per universiteit of hogeschool. Je moet dus bij het ministerie aankloppen.” Bèta-gammastudent Van Balen ziet ook liever dat de korting op het collegegeld vanuit de overheid komt.

Schoots snapt die kritiek wel. “Als ik eerlijk ben, heb ik ook liever dat het hoger onderwijs adequaat fungeert. Maar of het nu vanuit de universiteit of de overheid gebeurt: sowieso is de angst voor korting geven op het collegegeld een politieke en normatieve keuze.”

Ook Fuchs acht het plan niet kansrijk bij het loket van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap . “Collegegeld kwijtschelden is makkelijker gezegd dan gedaan. Wie gaat dat prijskaartje betalen? No way dat het ministerie zegt: oké, is goed.”

Ze wijst erop dat het collegegeld niet voor slechts één universiteit of hogeschool kan worden kwijtgescholden, puur omdat op die instelling het onderwijs ondermaats was. “Dat moet dan voor alle instellingen gelden. En gaat dat dan ten koste van de kwaliteit? Of van je ov-studentenkaart? Wie weet gaat het wel ten koste van de banen van de schoonmakers op de universiteit: daar kan het ook gewoon terechtkomen.”

Compensatieregeling

Een woordvoerder van minister Van Engelshoven (Hoger Onderwijs) laat weten dat het een ‘mooi en goed recht’ is van de studenten om hun stem te laten horen. Maar hij wijst op de compensatieregeling die al in het leven is geroepen. Studenten die zouden afstuderen en dat door corona niet meer kunnen, krijgen drie maanden aan collegegeld terug.

Die kans is er niet voor eerste- en tweedejaarsstudenten, zegt de woordvoerder, “maar dat onderwijs is gewoon doorgegaan. En je hebt samen met je instelling de tijd om je opleiding af te maken.” Praten over compensatie voor komend studiejaar vindt hij bovendien te vroeg.

“Er kan per september weer meer les worden gegeven op locatie. We gaan het goed monitoren en blijven met studenten in gesprek. Maar nu al ervan uitgaan dat mensen studievertraging oplopen? Dat is te vroeg. En je weet ook niet hoe het virus zich gaat ontwikkelen.”