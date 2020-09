Studenten waarschuwen: ‘Nog meer beperkingen hebben averechts effect op corona-uitbraken’

Eerstejaars studenten bij studentenvereniging SSR-Wageningen (SSR-W). Studentenverenigingen hebben dit jaar de helft meer aanmeldingen ontvangen dan vorig jaar. Beeld ANP

Studenten vrezen dat hun vrijheid nog verder wordt ingeperkt nu steeds meer studentensteden met corona-uitbraken kampen. RIVM-voorman Jaap van Dissel pleitte er vandaag op deze site voor om studentensociëteiten en horeca ‘s avonds laat te sluiten. “Er zijn diverse clusters rond studenten: zij beginnen weer met hun studiejaar, bouwen veel contacten op. Maar dat kan nu even niet. Het aantal sociale contacten moet beperkt worden.”

Premier Mark Rutte wil vanwege het toenemende aantal corona-uitbraken met studentenorganisaties in gesprek, zei hij gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie na de Ministerraad. Komende week start een informatiecampagne die jonge mensen moet bewegen zich beter aan de coronaregels te houden.

Studentenorganisaties waarschuwen dat nog meer beperkingen van hun bewegingsvrijheid een averechts effect kunnen hebben. “Hoe meer er op slot zit, hoe meer excessen we zullen zien. Jongeren hebben toch behoefte om samen te komen”, zegt voorzitter Lyle Muns van studentenvakbond LSVb. “Dat kan het veiligst in een georganiseerde omgeving waar toezicht mogelijk is, zoals op een onderwijsinstelling, bij een studentenvereniging of in een nachtclub. Maar bijna alle fysieke colleges zijn geschrapt, de introductieweken waren grotendeels digitaal en jongeren kunnen op geen enkele plek terecht om te dansen. Dat leidt ertoe dat jongeren thuis bij elkaar komen of een illegale rave organiseren.”

Feestjes

Studentensociëteiten sluiten is zeker geen oplossing om het aantal corona-uitbraken te beperken, zegt voorzitter Yorick van der Heiden van de LKvV, de landelijke koepel van studentenverenigingen. “Er heerst een beeld dat daar overal feestjes zijn, maar daar is geen sprake van. Wij voldoen aan dezelfde regels als de horeca: alleen zitplekken, 1,5 meter afstand houden. Er staat tijdens de borrel wel muziek aan, maar er mag niet worden gedanst. In plaats van feestjes organiseren de verenigingen nu bijvoorbeeld etentjes, pubquizzen en bingoavonden.”

Dat gaat volgens hem heel goed. “Studentenverenigingen beseffen goed dat ze verantwoordelijk zijn voor de aanwezigen in hun pand. Mensen die geen afstand houden krijgen een waarschuwing, moeten vertrekken of worden geschorst. In de sociëteiten van de 48 studentenverenigingen met 42.000 leden die wij vertegenwoordigen heeft nog geen enkele corona-uitbraak plaatsgevonden.”

Op kamers

Het aantal corona-uitbraken bij studentengezelligheidsverenigingen is tot nu toe beperkt. Bij de Groningse studentenvereniging Navigators (geen lid van de LKvV) zijn afgelopen week dertien leden positief getest op Covid-19. En 23 leden van de Rotterdamse vereniging SSR kwamen met corona terug van een dispuutreis naar Griekenland.

De meeste uitbraken onder studenten vinden volgens de GGD’en plaats in studentenhuizen en cafés. Zo zijn in Tilburg ‘meerdere clusters van grotere en kleinere groepen studenten die waarschijnlijk besmet zijn geraakt tijdens verschillende privéfeestjes rond de introductieweek’, volgens GGD Hart voor Brabant. In Nijmegen zijn tientallen coronabesmettingen terug te leiden naar zeven verschillende studentencomplexen en een café waar meer dan vijftig mensen werden besmet.

“Veel studenten wonen in de grote stad, op kamers. Zij delen hun keuken met tien andere studenten. Daar zijn inherent al meer risico’s aan verbonden”, zegt Muns. “Natuurlijk: ook jongeren moeten de regels volgen. Maar zelfs leden van het kabinet vinden dat moeilijk. Je moet erkennen dat dat in de praktijk niet altijd zal gebeuren. Corona heeft het leven van studenten overhoop gegooid. Ze kunnen bijna niet meer naar colleges en werkgroepen, veel jongeren hebben hun bijbaan verloren, het nachtleven ligt al meer dan een half jaar stil. Op excessen, zoals illegale raves, mogen de autoriteiten streng zijn. Maar geef ons dan in een gecontroleerde omgeving de gelegenheid om contacten op te doen, onze creativiteit kwijt te kunnen.”

Record

Dat daar een enorme behoefte aan is, concluderen de studentenorganisaties ook uit het recordaantal aanmeldingen bij studentenverenigingen. Dit jaar schreven zich anderhalf keer zoveel nieuwe leden in, blijkt uit cijfers van de LKvV: meer dan 16.000, tegenover 10.000 vorig jaar. De sociëteit van de gezelligheidsvereniging is een van de weinige plekken waar studenten nog terechtkunnen, verklaart Van der Heiden.

“Keer op keer horen we: ik wil niet alleen op m’n kamer zitten, maar mensen leren kennen. Ja, de cijfers wijzen uit dat in de jonge leeftijdsgroepen veel coronabesmettingen zijn. Dat is heel spijtig, maar misschien ook wel logisch: jongeren zijn nou eenmaal de leeftijdsgroep die de meeste sociale contacten heeft. Het sluiten van de schaarse plekken waar zij nog terechtkunnen is in elk geval geen oplossing.”