Studenten vrezen verhoging rente studieschuld

De rente op de studieschuld wordt elk jaar vastgesteld voor een periode van vijf jaar voor de groep studenten die datzelfde jaar afstudeert. Oftewel: wie in 2017 afstudeerde, kreeg eind dat jaar te horen wat de rente op zijn of haar studieschuld zou worden. Dat percentage ging vanaf januari 2018 in en geldt tot eind 2022. Voor die periode is de rente nog 0 procent, maar dat lijkt te gaan veranderen.

In de afgelopen jaren was de rente op Nederlandse staatsobligaties – die als ijkpunt dient voor de rente op studieschuld – negatief, maar dat is veranderd door de huidige economische situatie en de stijgende inflatie. Een student met een gemiddelde studieschuld (15.200 euro) moet straks bij een realistische rentestijging van 1,5 procentpunt jaarlijks 228 euro aan rente gaan betalen. Of meer, naarmate de schuld oploopt.

‘Zoveelste financiële klap’

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) maakt zich grote zorgen over de gevreesde rentestijging. “Dit is de zoveelste financiële klap in het gezicht van studenten. Na de loze belofte over het niet meetellen van de studieschuld bij een hypotheekaanvraag en de karige compensatie voor de leenstelselgeneratie blijkt nu dat studenten mogelijk honderden euro’s per jaar rente moeten gaan betalen. Over de hele studieschuld kan dat gaan om duizenden euro’s.”

ISO concludeert dat de voorlichting over de dreigende renteverhoging tekortschiet. Voorzitter Lisanne de Roos: “Heel veel studenten hebben geen idee dat de rente over hun studieschuld verhoogd kan worden. Zij hebben geld geleend met het idee dat ze sowieso geen rente hoefden te betalen.”

Volgende week stemt de Tweede Kamer over een motie om het collegegeld voor 2023-2024 te bevriezen. Het ISO hoopt op een meerderheid, zodat tenminste één kostenpost niet verder stijgt.

Sociale aflosvoorwaarden

Het ministerie van Onderwijs laat weten de zorgen van studenten over stijgende kosten te begrijpen, maar noemt het ook ‘voorstelbaar’ dat de rente op studieschuld zal oplopen. “Het is belangrijk om te realiseren dat de afgelopen periode van historisch lage rentes echt een unicum waren. Bovendien gelden voor studieschulden nog altijd bijzonder sociale aflosvoorwaarden: wie weinig verdient, betaalt niets, en wat je aflost blijft afhankelijk van je inkomen.”

Het departement benadrukt ook: als de rente aan het einde van dit jaar omhoog gaat, verandert er voor veel mensen die hun studieschuld aflossen op korte termijn niets. Omdat rente op studieschuld voor vijf jaar wordt vastgezet, heeft eventuele rentestijging in eerste instantie alleen effect op studenten die in 2017 of 2022 zijn afgestudeerd. Voor iemand die in 2018 afstudeerde staat de rente bijvoorbeeld vast tot eind 2023.