Studenten, nog even doorbijten: ‘Nu is het lastig’

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs met LKvV-praeses Denise van de Sant tijdens de lancering van de bewustwordingscampagne rond corona onder studenten. Beeld ANP/Robin van Lonkhuijsen

Een landelijke campagne met die boodschap moet studenten ervan overtuigen zich aan de coronaregels te houden.

Bij de Utrechtse studentenvereniging Unitas hangt de geur van verschaald bier nog rond de bar – ondanks de open ramen en draaiende ventilatieroosters. Maar uit de tap komt al even geen bier meer. Unitas is gesloten. Noodzakelijk, zegt rector Jelle Paulus, door de aangescherpte coronamaatregelen. In de bierglazen, die op tafel staan voor onderwijsminister Ingrid van Engelshoven, zit nu water. De studentenvereniging organiseert nu alleen online-activiteiten.

Terwijl het toch goed ging, met alle beperkingen die er waren. Op de vloer wijzen pijlen van geel-zwarte tape de looprichting aan. ‘Geef elkaar de ruimte, wacht op toegang’, staat vermanend op de wc-deur. “We waren bang dat de anderhalve meter afstand af zou doen aan onze kroegavond,” zegt Paulus tegen de minister. “Maar dat viel ons mee.”

Posters

Van Engelshoven is naar Utrecht gekomen voor de lancering van de campagne ‘Daar doen we het voor’, waarmee de koepel van studentenverenigingen, de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), studenten wil bereiken. In elke studentenstad komen posters te hangen met bekende gezichten uit het lokale studentenleven, die laten weten waarom zij zich aan de coronamaatregelen houden. Omdat ze dan onbezorgd op bezoek kunnen bij hun ouders, weer kunnen sporten of straks weer hun verjaardag kunnen vieren.

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs en VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg (rechterkant van de tafel) in gesprek met studenten bij de Utrechtse studentenvereniging Unitas. Beeld ANP/Robin van Lonkhuijsen

“Die gezichten zal ík dan wel niet kennen,” lacht Van Engelshoven. “Of het moeten wel heel erge langstudeerders zijn.” De D66-bewindsvrouw heeft haar man meegenomen naar Utrecht. Hij was in zijn studententijd lid van Unitas. Besmuikt: “Hij heeft hier wat uurtjes doorgebracht.”

Van Engelshoven herinnert zich haar eigen studententijd als de mooiste tijd van haar leven, zegt ze, en leeft mee met de studenten. “Een stap naar vrijheid, het ontdekken van nieuwe dingen. En precies dat kan nu niet.” Haar ministerie steekt 20.000 euro in de campagne. Universiteitenkoepel VSNU doneert datzelfde bedrag.

Spa Rood

“Tot de zomer is het heel goed gedaan,” zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg, met een bierglas met Spa Rood in de hand. “Nu is het lastig. Voor Nederland, maar ook voor studenten waarvoor sociale interacties toch wel een soort van eerste levensbehoefte zijn.” Leden van studentenverenigingen liepen de afgelopen maanden corona op, in Groningen, Leiden en Rotterdam bijvoorbeeld. Het was daarbij niet zeker of de besmettingshaard ook de vereniging zelf was.

In studentenhuizen wonen vaak veel studenten dicht op elkaar. Meestal zijn ze ook niet vies van een drankje. Zo liepen twee studenten kort voor de lancering van de campagne met een kar waarop twaalf bierkratten gestapeld stonden richting hun studentenhuis. Dat wil niet zeggen dat ze een feestje gaan bouwen, nuanceert Charlotte Julkema van de LKvV. “In sommige studentenhuizen wonen wel tien man. Met die kratten doen ze een maand.”

Dat het in zo’n studentenhuis niet altijd goed gaat, merkte LKvV-praeses Denise van de Sant zelf ook. In afwachting van een coronatest bleef ze netjes thuis, in haar studentenhuis, maar liep wel rond in de algemene ruimtes. Met als gevolg dat haar hele huis in quarantaine moest. “De les is dus: blijf op je kamer.”

Twee douches en één keuken

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan voor studenten dan voor een huishouden, stelt Van Engelshoven. “Zeker als je met z’n veertienen in een huis woont en twee douches en één keuken deelt.” Toch, zegt ze, is het belangrijk de studenten ‘te blijven motiveren’.

Van de Sant hoopt dat dergelijke lessen door de nieuwe campagne tussen de oren van de studenten komen. “De studententijd is de mooiste tijd van ons leven. Daar is al een stukje van afgenomen, maar als we ons aan de maatregelen houden en de besmettingen weer naar beneden gaan, dan kunnen we daarna weer verder.”