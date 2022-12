Studenten kijken terug op 2022: ‘Ik leefde gewoon, maar had niet echt een doel meer’

‘Natuurlijk ben ik blij dat alles weer kan, maar ik ben wel veranderd’

Jasper Simons. Beeld Marjolein van Damme

Jasper Simons (19) stopte tijdens de coronacrisis met zijn VU-studie gezondheid en leven en begon in 2022 aan biomedische wetenschappen. Woont in Centrum met huisgenoten.

“Het absolute hoogtepunt van een lockdownvrije samenleving is toch wel dat concerten weer kunnen. Kendrick Lamar was bizar druk en echt gestoord. Ik keek om me heen en zag iedereen helemaal gek gaan op de muziek, dat vond ik geweldig.

De coronatijd is best bepalend geweest, ook voor mijn leven nu. Ik ben bijvoorbeeld heel blij dat ik bij roeivereniging Nereus ben gegaan. Om de maatregelen heen konden wij nog wel trainen. Dat hielp mij heel erg, dat ik daar nog mensen zag en ze kon leren kennen.

Door dat vele thuiszitten ken ik mijn huisgenoten nu ook heel goed. We waren vreemden toen we in 2020 gingen samenwonen; we startten alle drie dat jaar met studeren. In het begin leefden we heel erg langs elkaar heen. In die lockdown van 2021 hadden we ineens veel meer tijd om te chillen en samen te eten.

Ik denk dat corona wel mijn eerste studie gezondheid en leven heeft gekost. In maart ben ik gestopt; ik zat toen echt met tegenzin op mijn laptop de colleges te volgen. Zonder corona had ik het misschien wel afgemaakt, maar nu voelde ik mij totaal niet betrokken.

Door de lockdowns heb ik wel geleerd het allemaal zelf te doen. Colleges volg ik het liefst vanuit huis, op mijn eigen tempo. Ik kan de video dan op pauze zetten als ik iets wil opzoeken, en doorspoelen als ik het al snap.

Natuurlijk ben ik blij dat alles weer kan, maar ik ben wel veranderd. Nu ik aan biomedische wetenschappen ben begonnen, voel ik niet de behoefte naar de UvA te gaan. Dat nu voor alles weer een aanwezigheidsplicht geldt, vind ik best heftig. Dat sociale van de studie trekt me ook niet zo, ik steek nu liever veel tijd in het roeien bij Nereus.”

‘Soms verlang ik terug naar die uitgestorven stad’

Tyra Menig. Beeld Marjolein van Damme

Tyra Menig (25) werkte bij Starbucks en is in 2020 begonnen met product ontwerpen aan de HvA. Woont met haar moeder in Zuidoost.

“Dit jaar kreeg ik een relatie. Ineens ging ik iemands hand vasthouden. We werkten allebei bij Starbucks en ik had niet door dat ze gay was, maar ineens benaderde ze me. Het voelde op zoveel manieren als een soort bevrijding na een lange tijd stilstaan.

De coronatijd was heel moeilijk, ik heb lang het gevoel gehad dat ik op een drijvend eiland zat. De wereld veranderde snel, mensen keken me op straat niet meer aan, ik werd ontweken. Ik trok me terug, wat ik ergens ook wel prettig vond. Toen ik in de periode ook nog mijn vader verloor aan een hersenaandoening, beleefde ik die periode nog vager. Ik voelde geen rust om te rouwen. Ik kreeg angstklachten en depressieve gevoelens.”

“Ik kon weinig afleiding vinden in mijn studie product ontwerpen. Het is een praktische opleiding, maar door covid kwam daar weinig van terecht. Ik weet nog goed dat we weer welkom waren in de werkplaats, waar we al onze spullen maken. Toen dat weer kon, voelde het alsof ik eindelijk een eigen plekje kreeg.

Het gaat nu beter met me. Ik realiseer me wel hoe snel ik toen kon ‘verdwijnen’, gewoon onzichtbaar worden. Ik ben nog steeds aan het wennen aan de drukte. Soms verlang ik terug naar die uitgestorven stad. Met het ov en op school heb ik het nog steeds wel, dat ik me wil terugtrekken. In de metro voelt het alsof al mijn persoonlijke ruimte wordt ingenomen. De drukte voelt als twee keer zo erg als ervoor.”

‘Ik schuif nu weer makkelijk bij mensen aan’

Megy Kuiper. Beeld Marjolein van Damme

Megy Kuiper (20) stopte in de crisis met bio-informatica aan de Hogeschool Leiden, en begon in 2022 met hbo-opleiding aviation aan de HvA. Woont in Leiden met huisgenoten.

“Je weet pas wat zingeving is, en hoe belangrijk het is, als je het een tijd niet hebt gehad in je leven. Vrij snel in de crisis ben ik met bio-informatica gestopt. De open dagen waren online geweest en ik heb toen onvoldoende doorgehad hoezeer de studie over programmeren ging. Toen ik stopte had ik ineens niets te doen en was ik alleen thuis, omdat mijn huisgenoten wel nog af en toe fysiek les hadden.

Die lockdown was een vage periode, ik deed eigenlijk niets. Ik werd wakker en ging filmpjes kijken in bed. Het voelde alsof ik door de mensenmassa’s heen zweefde. Ik leefde gewoon, maar had niet echt een doel meer. Ik verveelde me, maar was ook vergeten wat ik kon doen om me niet te vervelen.

Voor de zomer van 2022 ben ik gaan werken. Ineens kreeg ik weer een doel. Ik had eindelijk het gevoel dat ik iets bijdroeg aan de maatschappij. Ik had het voor die tijd niet eens echt doorgehad, maar zag ineens: wow, dit heb ik echt nodig.

Dit schooljaar ben ik met aviation gestart, bij alle lessen moet je aanwezig zijn. Dat werkt zoveel beter voor mij. Ik ben gewoon een sociaal persoon en schuif nu weer makkelijk bij mensen aan. Ik hoef minder te leunen op de mensen die ik al ken.”

‘Ik heb besloten niet langer te focussen op het negatieve’

JJ van Bakkum. Beeld Marjolein van Damme

JJ van Bakkum (20) begon in 2020 met de mbo-opleiding media en redactie en had geen introductietijd vanwege de crisis. Woont in de Diamantbuurt in Zuid met haar moeder.

“Ik denk dat ik door corona versneld ‘volwassen’ ben geworden. Ik woon met mijn moeder en omdat ze slechte longen heeft, durfde ik haar de eerste coronamaanden geen knuffel te geven. Zij zei dat ik vooral mijn tienerjaren niet moest missen, maar ik wilde niet de reden zijn dat zij op de intensive care belandde.

Af en toe botst het tussen ons. Vóór covid ging ik vaak gewoon weg als we strijd hadden, maar dat kon toen niet meer. We praten nu sneller dingen uit, luisteren echt naar elkaar en hebben een goed gesprek.

Zo zijn er wel meer dingen veranderd. Ik heb bijvoorbeeld ontdekt dat ik een kleinere groep goede vrienden heel fijn vind en dat het belangrijk is om ook goed jezelf te kunnen zijn.

Mijn vriend en ik waren tijdens corona altijd samen, puur omdat het kon. Toen de wereld dit jaar weer openging merkten we dat we ons eigen pad moesten gaan volgen. Ik ging voor het eerst naar een festival en daar ook kamperen. Zo’n livefestival, met Loyle Carner, was echt niet normaal. Ik heb echt lopen janken. Met mijn vrienden heb ik eindeloos ‘we want more!’ staan schreeuwen.

Ik vind het nog wel jammer dat ik niet echt een connectie heb gemaakt met mijn klas van media en redactie. Normaal begint deze studie met een kennismakingsweekend in bijvoorbeeld Berlijn, maar dit keer dus niet.

Maar dit jaar heb ik besloten niet langer te focussen op het negatieve, ook als ik even niet lekker in mijn vel zit. Het was zeker niet de leukste periode, ik denk dat iedereen zich wel eenzaam heeft gevoeld. Maar ik kies er nu voor om me te omringen met positiviteit.”