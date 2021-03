Studenten gaan straat op: ‘Wij willen compensatie voor torenhoge studieschulden’

Voor de invoering van het leenstelsel gingen studenten ook al de straat op om ertegen te protesteren. Beeld anp

Dinsdag beginnen de ­acties met een demonstratie in Groningen. De Landelijke Studentenvakbond (LSvb) en FNV Young & United breiden het protest in de dagen erna uit naar andere steden, waaronder Amsterdam op zaterdag 13 maart.

Ze pleiten voor ‘schuldenvrij’ studeren. “We hebben er vertrouwen in dat het leenstelsel wordt afgeschaft, maar zien te weinig compensatie voor deze generatie studenten en betwijfelen of de nieuwe basisbeurs hoog genoeg wordt,” verklaart LSvb-voorzitter Lyle Muns.

Basisbeurs

Vijf jaar geleden werd de basisbeurs met de maandelijkse studiefinanciering afgeschaft en konden studenten alleen nog geld voor hun studie lenen. Daardoor is het aantal studenten met hoge schulden flink toegenomen. Een kwart moet na afstuderen 40.000 euro of meer terugbetalen. De bespaarde gelden zouden worden besteed aan beter onderwijs. “Politieke partijen vinden bijna allemaal dat het leenstelsel een mislukt experiment is, maar deze studenten zitten wel met een torenhoge schuld. Dat is oneerlijk. Daar moet goede compensatie voor komen,” betoogt Muns.

Die compensatie is in de meeste partijprogramma’s te laag, vinden de studenten. Muns: “En daar zijn ze pisnijdig over.”

De bonden vinden dat de studenten het bedrag moeten krijgen dat eerder maandelijks als studie­financiering werd gestort. “Ja, dat kost misschien meer dan 7 miljard euro, maar dat is eenmalig. Jongeren krijgen tijdens deze coronacrisis ook nauwelijks steun, terwijl ze hun bijbanen kwijtraken, straks moeilijker aan een baan komen en ook nog zo’n studieschuld hebben,” stelt Muns.

De studenten hopen dat een nieuw kabinet met een goede regeling komt. Ook vinden ze dat er een goed alternatief voor het leenstelsel moet komen, met een basisbeurs zoals die voorheen bestond. Muns: “Bij de politieke partijen komen verschillende bedragen voorbij. We vertrouwen nog niet volledig op een goed alternatief.”

Bij de acties verwachten de studentenbonden enkele honderden demonstranten, zodat ze aan de coronaregels kunnen voldoen.