Studenten gaan met Merkel en Rutte in gesprek over vrijheid

Sofia Drost en Siman Abdi. Beeld Marco Okhuizen

Sofia Drost: ‘Kan een mens vrij kan zijn als het verleden nog altijd greep heeft op het heden?’

Voor Sofia Drost (23) uit Amsterdam betekent ‘vrijheid’ eigen keuzes maken. “Of ik wil trouwen, kinderen wil krijgen, studeren of werken. Ik beschouw dat als een basisrecht, maar ik weet ook dat keuzevrijheid niet voor iedereen in de wereld vanzelfsprekend is.”

Sofia Drost. Beeld Marco Okhuizen

Sofia heeft Duitse taal en cultuur gestudeerd aan de UvA en woonde een tijdje in Berlijn. “Wij hebben de Duitsers lang als bezetters beschouwd, maar zelf hebben ze ook veel onvrijheid ervaren in de DDR-tijd. Ik wil aan mevrouw Merkel vragen hoezeer een mens vrij kan zijn als het verleden nog altijd vat heeft op het heden. Vooral voor haar persoonlijk, ze groeide op in Oost-Duitsland. Ik heb zelf het effect op mijn moeder gezien die opgroeide met getraumatiseerde ouders.”

Sofia vindt het trouwens opmerkelijk hoe Duitsers omgaan met hun geschiedenis. “In Berlijn mag en kan heel veel, maar op elke hoek is er een monument of gedenkteken. De keuze wordt gemaakt om het te laten zien, zonder oordeel erbij.”

Dat is in Nederland wel anders, stelt ze. “Hier zeggen we: ‘Wat gebeurd is, is gebeurd’ en gaan we verder met ons leven. Voor minderheden kan dat zwaar of bedreigend overkomen.”

Sofia vindt dat de oorlogstijd niet te vergelijken valt met de regels in coronatijd, zoals de inmiddels verdwenen avondklok. “Maar dat is het dichtstbij vrijheidsbeperking dat ik ooit ben gekomen. En ik vond het al heel beklemmend.”

Siman Abdi: ‘Wat had je graag anders gedaan, gezien de opkomst van de AfD?’

Siman Abdi (30) is geboren in Somalië en vluchtte als 3-jarige met haar moeder en broer voor de burgeroorlog in haar land. “De vrijheid die ik in Nederland geniet, is dus voor mij van levensbelang. Als ik daar nu als volwassen vrouw zou zijn, was het heel heftig geweest. Zou ik weinig eigen keuzes kunnen maken. Dus ik weet waar ik vandaan kom, maar voel me tegelijk heel erg Nederlands. Zelfs Westfries. Maar ik haat het toch als mensen mij ‘verkaast’ noemen. Had ik een keuze dan?”

Siman Abdi. Beeld Marco Okhuizen

Siman was in Berlijn in de tijd van ‘Wir schaffen das’, met de vluchtelingenstromen naar Europa. “In de trein naar Berlijn kwam er een man met zijn gezin naar me toe, overduidelijk vluchtelingen, die mijn telefoon wilde lenen. De conducteur greep gelijk in en de politie werd erbij gehaald. Die vijandigheid, daar schrok ik van. Ik was ook ooit zo’n vluchteling! Daarom wil ik van Merkel weten: wat had je graag anders gedaan, gezien de opkomst van de AfD (een Duitse rechts-populistische partij, red.)?‘’

Siman werkt nu in het Stedelijk Museum, is commissielid Slotervaart namens de PvdA en doet de master Duitslandstudies aan de UvA. Ze vindt de coronatijd heel eenzaam. “Ik ben altijd heel actief en nu werd ik door de stilte met mezelf geconfronteerd. Daardoor ben ik heel onzeker geworden, ik heb ook professionele hulp gezocht. Dus ik hoop dat ik snel mijn vrijheid weer helemaal terugkrijg.”